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Kocaeli'de rehine krizi: Saldırgan gözaltına alındı

Kocaeli'de rehine krizi: Saldırgan gözaltına alındı

13:2124/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
DHA
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Restorandakileri rehin alan Resul Türk yakalandı.
Restorandakileri rehin alan Resul Türk yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Resul Türk, ortağı Mehmet Günaydın'ı birlikte işlettikleri lokantada pompalı tüfekle vurup rehin aldı. Türk polisin ikna çalışması sonucu teslim olurken, Günaydın'ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.


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Kocaeli'de rehine krizi: Saldırgan gözaltına alındı
Gündem / Kocaeli
24 Şubat, Pazartesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.


Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Resul Türk, elinde pompalı tüfekle Mehmet Günaydın ile birlikte işlettikleri lokantaya girdi. Burada Türk, alacağı olduğunu öne sürdüğü ortağı Günaydın'ı tüfekle vurup, rehin aldı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, Günaydın'ın kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Resul Türk, bu talebi reddetti. Lokantaya kimsenin girmesine izin vermeyen şüpheli, özel harekat polislerinin iknasının ardından teslim oldu.

Mehmet Günaydın'ın yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Resul Türk, işlemleri için polis merkezine götürüldü.


Resul Türk ile Mehmet Günaydın arasında alacak meselesi nedeniyle bir aydır husumet olduğu belirtildi.





#Kocaeli
#rehine
#silahlı saldırı

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