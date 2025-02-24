Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Resul Türk, elinde pompalı tüfekle Mehmet Günaydın ile birlikte işlettikleri lokantaya girdi. Burada Türk, alacağı olduğunu öne sürdüğü ortağı Günaydın'ı tüfekle vurup, rehin aldı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, Günaydın'ın kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Resul Türk, bu talebi reddetti. Lokantaya kimsenin girmesine izin vermeyen şüpheli, özel harekat polislerinin iknasının ardından teslim oldu.