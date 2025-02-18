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Sekreteri öldürüp intihar etti: Metal-İş Sendikası'nda silahlı saldırı!

Sekreteri öldürüp intihar etti: Metal-İş Sendikası'nda silahlı saldırı!

Oğuzhan Ürüşan
04:0018/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Deniz Ilgan, Erdinç Koç.
Deniz Ilgan, Erdinç Koç.

Ankara'da Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı şube sekreteri Erdinç Koç'u tabancayla vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.

Olay, dün saat 15.00’te Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanlığı'nda meydana geldi. İzmir Caddesi üzerinde 5 katlı binanın 4'üncü katında faaliyet gösteren sendikada Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında tartışma çıktı. Ilgan, yanında bulunan tabanca ile Erdinç Koç'u başından vurdu. Ilgan, daha sonra namluyu kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdinç Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Deniz Ilgan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ilgan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



#Sendika
#Saldırı
#Cinayet
#İntihar

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