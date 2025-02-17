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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: 15 sanığa 5 yıl hapis istendi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: 15 sanığa 5 yıl hapis istendi

19:4717/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Diyarbakır'da aile üyeleri tarafından katledilen Narin Güran.
Diyarbakır'da aile üyeleri tarafından katledilen Narin Güran.

Diyarbakır'da annesi, ağabeyi ve amcası tarafından iştirak halinde katledilen Narin Güran için başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iki ayrı iddianamede, 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında
Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Narin cinayetinde yeni gelişme: 15 kişiye 5 yıl hapis istendi

6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan 2 ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu.

Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan,
tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.


#Narin Güran
#Cinayet
#Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı

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