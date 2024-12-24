Narin Güran davasında aile toplantısı incelemede

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak. Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler Baro tarafından mahkemeye sunulmuştu. Görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi. Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.