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Narin Güran davasında aile toplantısı incelemede

Narin Güran davasında aile toplantısı incelemede

04:0024/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Narin Güran davasında 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' incelenecek.
Narin Güran davasında 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' incelenecek.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek rapor hazırlanacak.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak. Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’YA GÖNDERİLDİ

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler Baro tarafından mahkemeye sunulmuştu. Görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi. Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.

3 İSİM İÇİN EK KARAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşması için ek karar aldı. Sanık avukatlarının celse arasındaki taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmada 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verdi. Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesini, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın ise cezaevinden celbini kararlaştırdı.




#Narin Güran
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