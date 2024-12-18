Narin soruşturmasında yeni gelişme: Amcanın telefonunda bulunanlar cinayeti çözebilir

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir.
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan önemli bir açıklama geldi. Akdağ, Güran'ın el konulan telefonunda bir adımsayar uygulaması bulunduğunu belirterek, "Adımsayar verileri, olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak" dedi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayet davası yaklaşırken, tutuklu amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Akdağ, amcasının telefonunda adımsayar uygulamasının bulunduğunu ifade etti. Akdağ, şu şekilde devam etti:
"OLAYIN AÇIĞA KAVUŞMASINDA BÜYÜK YARDIMCI OLACAK"
"OLAYIN AÇIĞA KAVUŞMASINDA BÜYÜK YARDIMCI OLACAK"
"21 Ağustos günü, Narin’in cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim’in evde olduğu belirtiliyor. Fakat raporlarda, kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareket olduğu öne sürülüyor. Eğer evdeyse, attığı adımlar oldukça sınırlı olurdu. Ama eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi ve etrafında dolaştıysa, attığı adım sayısının daha fazla olması beklenirdi."
Tutuklu amca Salim Güran’ın telefonunun mahkemeye sunulduğunu açıklayan Akdağ,
"Bir aksilik olmazsa, adımsayar verileri bu olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynayacak"
diye ekledi.
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