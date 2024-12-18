Narin soruşturmasında yeni gelişme: Amcanın telefonunda bulunanlar cinayeti çözebilir

"21 Ağustos günü, Narin’in cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim’in evde olduğu belirtiliyor. Fakat raporlarda, kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareket olduğu öne sürülüyor. Eğer evdeyse, attığı adımlar oldukça sınırlı olurdu. Ama eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi ve etrafında dolaştıysa, attığı adım sayısının daha fazla olması beklenirdi."