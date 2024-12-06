Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı: 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.