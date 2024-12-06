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Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı: 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı: 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

11:206/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
AA
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Narin cinayeti soruşturmasında savcı mütalaasını açıkladı.
Narin cinayeti soruşturmasında savcı mütalaasını açıkladı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran​ davasında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran​ ile Nevzat Bahtiyar​ hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili görülen davada savcı mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

#Narin Güran
#Diyarbakır
#Türkiye

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