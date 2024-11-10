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Narin Cinayeti davasında ara karar

Narin Cinayeti davasında ara karar

01:5110/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Narin Güran

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme daraltılmış baz kayıtlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesine karar verdi.




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