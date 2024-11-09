Nevzat Bahtiyar'dan tuhaf sözler: Narin Güran'ın cesedi 2 farklı yere mi gömüldü? Savcının talebi ne?

Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran'ın (8) cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde sürerken, Nevzat Bahtiyar ile Mahkeme Başkanı arasındaki diyaloglar duruşmaya damga vurdu. Nevzat Bahtiyar'ın tuhaf sözleri sonrası Mahkeme Başkanı üzerindeki cübbeyi de çıkarttı.





Narin cesedi 2 farklı yere mi gömüldü?

Nevzat Bahtiyar'a keşif görüntüleri izletildi. Avukatlardan Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar'a "Narin'in naaşından, ceset diyemiyorum, Adli Tıp Kurumu dedi ki; bulunduktan 19 gün önce öldürülmüş. Bunu nereden elde ediyorlar? Böceklerden, lavralardan, Narin'in bedeninde bunlardan çok vardı ve buradan tarih çıkarıyorlar."





"Şimdi rapor diyor ki; bu naaş tamamen suyun içerisinde olsa bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum Nevzat Bahtiyar, sen daha önce başka yere gömdün mü?" sorusunu yöneltti.





Nevzat Bahtiyar bu soruya, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.





Olay yeri görüntüleri izlendi

Müşteki avukatı Nahit Eren, olay yeri görüntülerin izlenmesini talep etti. Görüntüler salondaki büyük ekrana yansıtılmadan önce bana Arif Güran ile sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran dışarı çıkarıldı.





Salim Güran, dışarı çıkarıldığı sırada Nevzat Bahtiyar'a bakarak bişeyle söyledi, ancak ne dediği anlaşılmadı. Ardından Nevzat Bahtiyar, sanık sandalyesine yeniden çıkarıldı.





Tanıklar dinlendi

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın 3'üncü oturumunda sanık avukatların gösterdiği tanıklar yeminli ifade verdi.





Tanıklar ifadelerinde, Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar arasındaki araç satışıyla ilgili alacak-verecek meselesini anlattı. Tanıklar, bu sorunun Salim Güran'ın evinde yapılan toplantı sonrası çözüldüğünü ve kapandığını ifade ettiler. Ayrıca duruşmada, olay günü ev ortamını anlatan Arif Güran'ın küçük oğlu E.G.'nin ifadesi dinlettirildi.





Rapora göre ceset tamamen suyun içinde olamaz

İzlenen keşif görüntülerinin ardından, Nevzat Bahtiyar'a "Narin kızımızın naaşı tamamen suda mıydı?" sorusu yöneltildi.





Bahtiyar, "Cesedin tamamı suyun içinde değildi" dedi. "Dışarda kalan kısmı toprağın üstünde miydi?" sorusuna Bahtiyar, "Hayır suyun üstündeydi" dedi.





Başkan cübbesini çıkardı

Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, cübbesini çıkarıp Nevzat'a "Sana 3 çocuk babası olarak soruyorum, 'Günlerdir biz burada bu dosya üzerinde çalışıyoruz, bu olayla ilgili bizden sakladığın, söylemediğin bişey var mı? Birilerine iftira atıyor musun?. Görüntülerde bişey çıkarsa yalan söyleme'" diye sordu. Bahtiyar, "Hatırlamıyorum, bilmiyorum" dedi.





Arif Güran oğlunu öptü, eşine ve Salim'e sarılık ağladı

Duruşmaya verilen ara sırasında mahkeme başkanın izniyle baba Arif Güran, jandarma önlemiyle önce oğlu Enes Güran'a sarıldı. Ardından baba, eşine ve sonra da kardeşi Salim Güran'a sarılıp birlikte ağladılar.



