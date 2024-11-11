Narin Güran davasında düğüm çözülemedi

Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması tamamlandı. "Narin'i kim, neden öldürdü?" sorusunun yanıtı henüz bulunamadı. Duruşmanın ilk günü tutuklu yargılanan anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes Güran ve cesedi dereye bıraktığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk savunmayı yapan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü öne sürdü. Sanık Salim Güran ise Narin'in annesiyle ilişkisi olduğu iddialarını reddetti. Anne Yüksel Güran “Beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin” derken, Narin kaybolduğu zaman kolundaki ısırık iziyle gündeme gelen abi Enes ise gözündeki morluğun mısır tarlasında Narin'i ararken olduğunu savundu.





Nevzat Bahtiyar

NEVZAT'I SUÇLADILAR

Duruşmanın ikinci günü tanıklar dinlendi. Narin'in abisi Baran Güran, cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlemiş olabileceğini söyledi. Abi Güran, köyde gizli toplantı yapıldığı iddialarını ise yalanladı. Delilleri yok etmekle suçlanan tutuklu yenge Maşallah Güran da cinayet şüphelisi olarak Nevzat Bahtiyar'ın adını verdi. Duruşmada 18 yaşından küçük çocukların pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Tanıkların tümü Salim Güran'ın kendilerini yönlendirdiği iddiasını yalanladı.





Enes Güran

KAYITLAR İZLENDİ

Üçüncü gün ise Narin'in babası Arif Güran'ın "En önemli delil" dediği askeri bölgeye ait kamera kayıtları mahkemeye sunuldu. Narin'in kaybolduğu saat 15.05 ile 15.11 arasındaki sabit görüntüler izlendi. Ancak herhangi bir şey görülmedi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren Adli Tıp'tan gelen son raporu hatırlatarak, Nevzat Bahtiyar'a Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne götürmeden önce farklı bir noktaya götürüp götürmediğini sordu. "Hayır" cevabını veren Bahtiyar, su kenarına gömdüğünü ancak bacağının bir kısmının dışarıda kaldığını söyledi. Baz verilerinin kesin delil kabul edilebileceğini belirten Eren, “Bu cep telefonu benim ayak izim” ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da Enes Güran'ın cinayetin kilit ismi olduğunu belirtti.





26 ARALIK'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Yüksel, Enes, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Müşteki baba Arif Güran ve vekiliyle, Diyarbakır Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebi kabul edildi. Ağabey Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebi reddedildi. Salim Güran'ın işçisi R.A.'nın tanık olarak dinlenilmesine karar verildi. Daraltılmış baz içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi istenerek duruşma 26 Aralık'a ertelendi.











