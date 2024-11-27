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Narin cinayetinde yeni görüntü: Amca Salim Güran yeğeninin kaybolduğu gece...

Narin cinayetinde yeni görüntü: Amca Salim Güran yeğeninin kaybolduğu gece...

15:3927/11/2024, Çarşamba
DHA
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Amca Salim Güran daha önce verdiği ifadede dereye hiç gitmediğini söylemişti.
Amca Salim Güran daha önce verdiği ifadede dereye hiç gitmediğini söylemişti.

Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın kaybolduğu günün gecesinde, HTS kayıtlarından cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği tespit edilen tutuklu amca Salim Güran'ın içinde olduğu belirtilen aracın bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Daha önce verdiği ifadede dereye hiç gitmediğini söyleyen amca Güran’ın cesedin bulunduğu bölgeye gittiği görüntü dosyaya girdi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Narin cinayetinde yeni görüntü: Amca Salim Güran yeğeninin kaybolduğu gece...
Gündem / Diyarbakır
27 Kasım, Çarşamba
Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan
amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran
ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Üs bölge kamerasının kayıt özelliği yok

Üç gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. Ayrıca mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi sonrası üs bölgesinde bulunan 'Şahingöz' isimli kameranın olay günü 15.00 ile 17.00 saatleri arasındaki kayıtların Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan istenilmesi için ara karar verdi. Bunun üzerine jandarma tarafından hazırlanan tutanakta kameranın kayıt özelliğinin olmadığı, sadece anlık görüntü izlenebildiği bilgileri yer aldı.

Cesedin bulunduğu yerin yakınında 8 dakika

Üç kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda,
“Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21 Ağustos'ta saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22.55'te ayrıldığı”
ifadeleri yer aldı.

O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede de Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda, Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilerek, olay günü Salim Güran'ın bir araçla saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında dönüşe geçtiğinin tespit edildiği, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu kapsamında değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Amca Salim Güran ise daha önce verdiği ifadede dereye hiç gitmediğini söylemişti.

'Cesedin bırakıldığı yerde mısır tarlası yok'

Enes Güran'ın avukatlarından Mustafa Demir de 9 Kasım'da duruşmanın 3'üncü gününde, Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu gece cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiğine dair HTS kaydıyla ilgili,
"Narin'in cansız bedeninin bırakıldığı yerde mısır tarlası yok. Pamuk tarlası var. Daraltılmış baz, tam konum versene? Mezarlığın orası da mısır tarlası"
demişti.


#NArin Güran
#Salim Güran
#Diyarbakır
#Cinayet

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