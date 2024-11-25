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Mahkeme 5 sorunun cevabını arıyor

Mahkeme 5 sorunun cevabını arıyor

Esmanur Tuna Sarraç
17:4725/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Narin Güran davasına bakan mahkeme, beş sorunun cevabı arıyor.
Narin Güran davasına bakan mahkeme, beş sorunun cevabı arıyor.

Narin Güran cinayetine bakan mahkeme, cinayeti aydınlatacağı düşünülen Dara- 2 askeri üs bölgesine ait kamera görüntülerinin incelenmesine karar verdi.

Narin cinayetini soruşturan mahkeme, askeri üsse ait kamera görüntülerini iyileştirmesi için ‘Ulusal Kriminal Büro’ isimli özel bir şirkete görev verdi. Raporların yarın gerçekleştirilecek duruşmaya yetiştirilmesi planlanıyor.

#Narin Güran
#cinayet
#Salim Güran
#Enes Güran

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