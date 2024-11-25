Mahkeme 5 sorunun cevabını arıyor

Narin cinayetini soruşturan mahkeme, askeri üsse ait kamera görüntülerini iyileştirmesi için ‘Ulusal Kriminal Büro’ isimli özel bir şirkete görev verdi. Raporların yarın gerçekleştirilecek duruşmaya yetiştirilmesi planlanıyor.
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