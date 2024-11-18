Narin cinayetinde yeni gelişme: Amca Güran'ın telaşı telefon kayıtlarında

Salim Güran kendisini arayan bir başka kişiyle yaptığı görüşmede ise, AFAD ve Jandarma görevlilerini kast ederek, “Sizin köyün korucuları da geldi arıyor herkes. Yalnız bildikleri bir şey varsa eğer bunu bize de söylesinler. Bir şüphe varsa, ya da şüphelendikleri bir durum varsa bizim de bilgimiz olsun yani.

Bir ipucu buldularsa eğer bizim de haberim olsun bundan.