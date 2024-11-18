Narin cinayetinde yeni gelişme: Amca Güran'ın telaşı telefon kayıtlarında

Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran'ın, telefon görüşmeleri gün yüzüne çıktı.
Narin Güran cinayetiyle ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Aracında Narin'e ait DNA örneği çıkınca tutuklanan amca Salim Güran'ın, karakol komutanı başta olmak üzere Devlet Su İşleri görevlileri ve köylülerle yaptığı telefon görüşmeleri gün yüzüne çıktı. Salim Güran, Narin'i kaybolmasının ardından 70 farklı kişiyle yaptığı görüşmelerde, sürekli olarak küçük kızın Narin’in ya suya girip boğulmuş olabileceğini, ya da köye gelen iki Çingene kadın tarafından kaçırılmış olabileceğine dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar...
8 yaşındaki Narin’i
“iştirak halinde öldürmekten”
haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, abi Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın ilk duruşması görüldü. Üç gün gece geç saatlere kadar süren yargılamada sanıklar suçlamaları kabul etmedi, Nevzat Bahtiyar ise kolluk ve savcılıkta verdiği ifadeyi tekrarladı,
Narin Güran’ın cansız bedenini amca Salim Güran’dan alarak dere yatağına gömdüğünü söyledi.
Amca Güran'ın telaşı telefon kayıtlarında
Cinayete ilişkin dava devam ederken Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklanan amca Salim Güran'ın, aramalar sırasında, ekipleri Çingeneler ve su kanalı için sürekli yönlendirdiği ortaya çıktı.
Salim Güran, arama için başka köyden gelen korucuları da bir şey bulurlarsa kendisine de haber vermeleri için tembihliyor. Güran, sürekli olarak küçük kızın su kanalında boğulmuş olabileceğini, kanaldaki ızgaralara takılıp kalmış olabileceğini gündeme getiriyor.
Narin, iddianameye göre, elle boğularak öldürüldü ve su kanalının yakınındaki bir çukura gömüldü.
Aracında Narin'e ait DNA örneği çıkınca tutuklanan amca Salim Güran'ın, karakol komutanı başta olmak üzere Devlet Su İşleri görevlileri ve köylülerle yaptığı telefon görüşmeleri ortaya çıktı.
70 farlı kişiyle görüşmüş
Salim Güran, Narin'i kaybolmasının ardından 70 farklı kişiyle yaptığı görüşmelerde, sürekli olarak küçük kızın Narin’in ya suya girip boğulmuş olabileceğini, ya da köye gelen iki Çingene kadın tarafından kaçırılmış olabileceğine dikkat çekiyor.
Amca, olayın ilk başından itibaren ya suda boğulma ihtimali, ya da kaçırılmayı gündeme getiriyor, başka seçenek bırakmıyor.
Telefon kayıtlarında Salim Güran'ın sürekli boğulma ihtimalini gündeme getirmesi ve su kanalı üzerinde durması dikkat çekiyor.
Narin'in kaybolduğunu kızı bildirdi
Bu görüşmelerde ilk olarak kızı arıyor ve “Baba diyorlar ki Narin kaybolmuş” diyor. Salim de,
“Nasıl kaybolmuş?”
diye soruyor. Ardından karakol komutanını arayarak,
“Kusura bakma rahatsız ettim komutanım. Ben şu anda tarladayım. Çocuklar beni aradı. Benim kardeşimin kızı kayıptır. Köylüler herkes kalkmış arıyor, kızı bulamıyorlar”
diyor. Komutan “Kaç yaşında?” diye sorunca Salim kendi kızına Narin’in kaç yaşında olduğunu sorup öğrendikten sonra “8 yaşında komutanım” diye cevap veriyor.
İşte Amca Güran'ın telefon kaydı
Salim Güran, karakol komutanıyla konuşmasında, aslında olayı başından şekillendirir gibi davranıyor. İşte o konuşma;
Komutan: Ne zaman kayboldu?
Güran: Valla öğleden sonra kimse görmemiş artık. Yani köyün hepsi ayaklanmış, arıyorlar ama bulamıyorlar. Dedim komutanımı bir arayıp haber vereyim. Daha yeni beni aradılar, bende tarladan geldim
Komutan: En son kim görmüş?
Güran: En son benim kardeşimin iki kızı beraber geliyorlar. Bir tanesi eve gidiyor, öbürü de sözde eve gitmiş ama gitmemiş. Hiçbir bilgim yok.
Güran, ilgisi yokken Narin'in "sözde eve gittiğini" ve ilgisiz yere de "bilgisi olmadığını" söylüyor. Narin'in kuzenleri, küçük kızın yemek için evlerinin olduğu yokuştan çıktığını söyledi. Yani Narin, daha sonra cinayetin işlendiği yer olarak gösterilen, amcasının da evinin olduğu yere gitti.
Narin'in babası, ısrarla Narin'in bu yokuştan yukarı çıkmadığını ileri sürüyor ve bu açıklamaları da dikkat çekiyor.
Su kanalına yönlendirip boğulmayı gündeme getirdi
Amca Salim Güran, küçük kızın köyün yakınlarındaki Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düşmüş olabileceği ihbarı üzerine kendisini arayan DSİ görevlisiyle de konuştu. Amcanın, Narin'in kanala düşmüş olabileceğini söylemesi üzerine görevli, neden bu ihtimali gündeme getirdiğini merak ediyor. Görevlinin,
“Siz neye göre kanala düştüğünden şüpheleniyorsunuz?”
sorusuna, Salim Güran,
“Evimiz kanala yakın ya, zaten iki şüphe var. Bir kanal, bir de kaçırılma”
diyor. Görevlinin,
“Kanala düşseydi çıkardı abi ya”
demesi üzerine bu kez,
“Acaba sulama kanalına düşüp ızgaranın altına takılmış olamaz mı?”
diye soruyor.
Ardından Kürtçe konuştuğu köylülerden birine, “Okulun anahtarı sende mi. Getir bir okula bakalım. Jandarmalar kamera görüntülerine bakacaklar. 1 saattir arıyoruz kız kayıptır. Geç söylediler bize de 4,5 5 gibi söylediler. Kız kayıptır diyorlar geliyorum arayalım bari” diyor. Karşıdaki kişinin, “Nerede arayacağız” sorusuna da “Köyde arayacağız” diye cevap veriyor. Ardından bir başka yakınıyla Kürtçe konuşan amca, “Şimdi karakol komutanını aradım söyledim, onlar da gelecekler birazdan. Yani bu kız nereye gidebilir ki, kayboldu yav. Vallahi hepimiz bakıyoruz, arıyoruz. Saat 3 gibi Eno’nun evinin oralarda görmüşler ama bilmiyorum ki, bu suya muya düşmesin acaba. Köprünün orada korkuluk falan yok mu, oraya bir baksaydık yav” diyor.
Ekiplerden kendisine bilgi vermelerini istedi
Salim Güran kendisini arayan bir başka kişiyle yaptığı görüşmede ise, AFAD ve Jandarma görevlilerini kast ederek, “Sizin köyün korucuları da geldi arıyor herkes. Yalnız bildikleri bir şey varsa eğer bunu bize de söylesinler. Bir şüphe varsa, ya da şüphelendikleri bir durum varsa bizim de bilgimiz olsun yani.
Bir ipucu buldularsa eğer bizim de haberim olsun bundan.
Yüzbaşı, bölük komutanı kendisi bizzat aramalara katılıyor” diyerek aileden şüphelenip şüphelenilmediğini de merak ediyor.
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