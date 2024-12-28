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Narin Güran cinayetinde karar saat 21.00'da açıklanacak

Narin Güran cinayetinde karar saat 21.00'da açıklanacak

18:2928/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
DHA
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Narin Güran cinayetinde karar saat 21.00'da açıklanacak.
Narin Güran cinayetinde karar saat 21.00'da açıklanacak.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın 2'nci duruşması, 3'üncü gününde de devam etti. Yapılan savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, kararın açıklanması için duruşmaya 21.00'a kadar ara verdi. Mahkeme Başkanı, 21.00'da son sözlerin alınacağını, sağlık personelinin de salonda hazır edilmesini istedi.

Tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatan Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada sanıkların savunma işlemleri sona erdi.

DAVADA KARAR 21.00'DA AÇIKLANACAK

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN TALİMAT

Duruşmada sanıkların son savunmaları alındı. Mahkeme başkanı kararını saat 21.00'da açıklamak üzere ara verdi.
Mahkeme başkanı ayrıca saat 21.00'da bina önünde sağlık ekibi ve ambulans bulundurulmasını da istedi.

#Narin Güran
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