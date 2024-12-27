Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma: Tüm aile suç ortağı

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma dün görüldü. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Baba Arif Güran, “müşteki”, 1’i tutuklu 3 kişi “tanık”, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da “müşteki kurum” sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

SALİM KIYAFETİM KİRLİ DEDİ

Duruşma adli gözlem odasında dinlenen tutuklu sanık R.A’nın (15) savunmasıyla başladı. Sanık R.A. şöyle konuştu: “Salim olay günü sabah 8-9 gibi tarlaya yanımıza geldi. Bir saat kaldıktan sonra gitti. Daha sonra 15-16 gibi yine geldi. Oturduk biraz ve çay yaptık. Babamı aradı. Babam da kendisine yemek yiyip geleceğini söyledi. Ben ve Salim Güran ile çay içerken babam yanımıza geldi. Salim Güran her gün nasılsa o gün de öyle görünüyordu. Daha sonra Salim üstünü değiştirmek için yanımızdan ayrıldı. Kıyafetlerinin kirli olduğunu söyledi."

NARİN’İ GÖRMEDİM

Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül’den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi’nde amca Erhan Güran’ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntünün bir kısmı izlendi. Görüntünün ardından çobanlık yapan Ahmet Akgün (33) tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının “Görüntüde yer alan kişi sen misin?" sorusu üzerine Akgün, görüntüde yer alan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının "Ahmet Bey sizi neden çağırdılar?" sorusuna Akgün, "Erhan ağabeyin evine beni çağırdılar. Bana, ‘Sen de dışardasın, çobanlık yapıyorsun, bir şey gördün mü?’ dediler. Yabancı araba hiç görmedim" cevabını verdi. Mahkeme başkanının “Narin’i olay günü gördün mü?” sorusu üzerine Akgün, Narin’i görmediğini öne sürdü.

SENARYO PEŞİNDESİNİZ

Duruşmada daha sonra tanık olarak amca Erhan Güran’ın dinlenilmesine geçildi. Aile toplantısında çoban Ahmet Akgün’ün dövüldüğü iddialarıyla ilgili de Erhan Güran, şunları söyledi: “Arkaya gittim çobanla konuştum, bana ‘İsa’yı ve bir kadını gördüm’ dedi. Ama çoban yalan söyledi. Çok dövmedik. Bir iki tokat atıldı. Ben çobana vuranlara da kızdım. Biz bir senaryo kurmadık, Güran ailesi olarak bir senaryonun içindeyiz. Güran ailesine bir senaryo kuruldu.” Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Bir senaryo peşindesiniz gibi görünüyor" dedi.

İYİ HALE YER YOK

Davada savcı, esas hakkındaki mütalaayı açıkladı. Tüm sanıkların suç ortağı olduğun vurgulayan savcı, “Aile polisleri yanlış yönlendirdi. Sanıklar eylemlerini müşterek fail olarak işledi. Suçlular ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalı. Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Narin’i boğmak suretiyle ölümüne sebep oldular” dedi. Savcı, Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini istedi.

NE OLMUŞTU

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin’in 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.







