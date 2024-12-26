Narin Güran cinayetine ilişkin dava yarına ertelendi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. 14 saat süren ve üç tanık ile üç sanığın dinlendiği duruşmanın ikinci bölümü yarın saat 09.00'a ertelendi.
14 saat süren ve üç tanık ile üç sanığın dinlendiği duruşmanın ikinci bölümü yarın saat 09.00'a ertelendi.
Dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dört sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
İddianame 23 Ekim’de kabul edildi ve 7 Kasım’da ilk duruşma yapılmıştı.
Üç gün süren ilk duruşmanın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek dava 26 Aralık'a ertelendi. Cumhuriyet savcısı, 14 sayfalık mütalaasını celse arasında mahkemeye sunmuştu.
14 saat süren duruşmadan karar çıkmadı
Bugün ise ikinci duruşma görüldü.
14 saat süren duruşmada üç tanık ve üç sanık dinlendi. Diyarbakır barosu ve Aile Bakanlığı avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları sonrası karar çıkmadı.
Duruşma yarın sanık avukatları dinlenmesiyle saat 09.00'da devam edecek.