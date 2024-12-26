Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Narin Güran cinayetine ilişkin dava yarına ertelendi

Narin Güran cinayetine ilişkin dava yarına ertelendi

23:1826/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
DHA
Diğer
Sonraki haber
Narin Güran'ın ölüdürlmesine ilişkin görülen davada Mahkeme Başkanı, ikinci duruşmayı yarın sabah saat 09.00'a erteledi.
Narin Güran'ın ölüdürlmesine ilişkin görülen davada Mahkeme Başkanı, ikinci duruşmayı yarın sabah saat 09.00'a erteledi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. 14 saat süren ve üç tanık ile üç sanığın dinlendiği duruşmanın ikinci bölümü yarın saat 09.00'a ertelendi.

Diyarbakır'da sekiz yaşındaki
Narin Güran
'ın öldürülmesine ilişkin görülen davanın
ikinci duruşması
bugün yapıldı.

14 saat süren ve üç tanık ile üç sanığın dinlendiği duruşmanın ikinci bölümü yarın saat 09.00'a ertelendi.

Diyarbakır’da merkez Bağlar ilçesinin
Tavşantepe Mahallesi
'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.
Sekiz yaşındaki minik Narin'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 12’si tutuklanmış, anne, amca, ağabey ve komşunun yargılandığı dava
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi
’nde görülmeye başlanmıştı.

Dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dört sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

İddianame 23 Ekim’de kabul edildi ve 7 Kasım’da ilk duruşma yapılmıştı.

Üç gün süren ilk duruşmanın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek dava 26 Aralık'a ertelendi. Cumhuriyet savcısı, 14 sayfalık mütalaasını celse arasında mahkemeye sunmuştu.

14 saat süren duruşmadan karar çıkmadı

Bugün ise ikinci duruşma görüldü.

14 saat süren duruşmada üç tanık ve üç sanık dinlendi. Diyarbakır barosu ve Aile Bakanlığı avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları sonrası karar çıkmadı.

Duruşma yarın sanık avukatları dinlenmesiyle saat 09.00'da devam edecek.



#Narin Güran
#Dava
#Duruşma
#Mahkeme
#Tavşantepe Mahallesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Katılım Bankalarının güncel taşıt finansman oranları ve ödeme planları