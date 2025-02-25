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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

11:0925/02/2025, Salı
AA
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Sakarya'da yapılan 4 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına ağır darbe vuruldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. (Arşiv)

Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 967 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 651 gram madde, el yapımı kalem şeklinde suikast silahı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 80 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmekte.


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#Sakarya
#uyuşturucu
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