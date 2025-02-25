Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da yapılan 4 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına ağır darbe vuruldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor
Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 967 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 651 gram madde, el yapımı kalem şeklinde suikast silahı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 80 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmekte.