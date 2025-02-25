Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir ve Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

İzmir ve Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

09:3025/02/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
İzmir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda,18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda,18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında,18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Bu kapsamda İzmir ve Manisa'da dün, 11 eve operasyon düzenledi.

18 şüpheli gözaltında

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 31 sentetik hap, 23 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, 1 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 telefon ve SIM kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 53 tabanca mühimmatı ele geçirildi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli 'Uyuşturucu madde imal etmek ve satmak', 7 şüpheli ise 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.





#Narkotik Operasyonu
#Uyuşturucu
#İzmir

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? 2025 Ramazan imsakiyesine göre 81 ilin teravih vakitleri