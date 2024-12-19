İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 69 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 69 şüpheli yakalanırken bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. 2 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 4 kilo 427 gram bonzai, 97.52 gram esrar, 75.04 gram metamfetamin, 156 adet sentetik ecza hapı, 18 adet ecstasy hap, 26.97 gram marihuana, 5.80 gram kokain, 5 gram eroin, 94.22 gram afyon sakızı, 900 mililitre aseton katkı maddesi, 7 adet hassas terazi, 25 bin 840 Türk lirası, bin 125 Euro ve 420 Dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.