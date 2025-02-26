AFAD'dan Filistin için yardım kampanyası: Türkiye sessiz dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor

Türkiye, sessiz dünyanın vicdanı olmaya ve her koşulda insanlığın yanında durmaya devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye tüm imkanlarıyla sürdürdüğü insani yardım çalışmalarını, ramazan ayının gelmesiyle de devam ettiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistin için yardım kampanyası başlattı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından "Filistin için el ele" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Türkiye, sessiz dünyanın vicdanı olmaya ve her koşulda insanlığın yanında durmaya devam ediyor. Bugüne kadar devletimizin tüm imkanlarıyla sürdürülen insani yardım çalışmaları, ramazan ayının gelmesiyle birlikte aziz milletimizin de desteğiyle devam ediyor." denildi.
- "Filistinli kardeşlerimizin acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya katılmak için;
- “Filistin”, “Gazze” veya “Zekat” yazarak 1866’ya SMS gönderebilirsiniz.
- AFAD internet sitesinde (http://afad.gov.tr) yer alan banka hesaplarına bağış yapabilirsiniz.
- İyilik yolunda, hep bir arada!
- İnsanlık için ülkemizde,
- İnsanlık için sınırlarımızın ötesinde."
Paylaşımda, vatandaşların bağış yapabileceği banka hesapları da belirtildi.