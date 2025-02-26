AFAD'dan Filistin için yardım kampanyası: Türkiye sessiz dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor

AFAD'ın sosyal medya hesabından "Filistin için el ele" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Türkiye, sessiz dünyanın vicdanı olmaya ve her koşulda insanlığın yanında durmaya devam ediyor. Bugüne kadar devletimizin tüm imkanlarıyla sürdürülen insani yardım çalışmaları, ramazan ayının gelmesiyle birlikte aziz milletimizin de desteğiyle devam ediyor." denildi.