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10 ilde DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı

10 ilde DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı

09:2427/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
AA
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İzmir, Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin, Isparta ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İzmir, Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin, Isparta ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 10 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 9 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terörizmin finansmanının önlenmesi yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre banka hesap hareketlerinde "bağış", "infak", "yardım" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir, Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin, Isparta ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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