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İstanbul'da 68 adrese DEAŞ operasyonu: Fitre ve zekat adı altıda örgüte para toplamışlar

İstanbul'da 68 adrese DEAŞ operasyonu: Fitre ve zekat adı altıda örgüte para toplamışlar

09:3224/02/2025, Pazartesi
DHA
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59 şüpheli yakalandı.
59 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, fitre ve zekat adı altında para topladığı tespit edilen şüphelilere ait 68 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 59 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü destekçisi olan ve İstanbul'da faaliyet gösteren Zeynal Payzin'in sorumluluğundaki 'İlim ve Hikmet' dergisinin illegal toplantılarında bir araya geldiği tespit edildi.

Teröristlerle bağlantı kurmuşlar

Şüphelilerin MASAK raporlarının incelenmesi sonrasında, destekçilerinden fitre ve zekat adı altında para topladıkları belirlendi. Ayrıca, çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerini illegal yollarla Türkiye'ye getirme arayışında oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

59 şüpheli gözaltında

Teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde İstanbul'da 68 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 59 şüpheli yakalanırken, aramalarda şüphelilere ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.


#Terör Örgütü Deaş
#Operasyon
#fitre
#zekat

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