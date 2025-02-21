Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenliğin tesisi için hazırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Barış Diplomasisi: Suriye Örneği” konulu kitap için kaleme aldığı önsözde Suriye’nin geleceğine ilişkin ülke içi ve dışı aktörlere üstü örtülü mesajlar gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği” konulu 363 sayfalık bir kitap hazırladı.





TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ

Kitabın ön sözünü yazan Erdoğan, terörün, ağlarını genişleterek istikrarsızlığa neden olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Zayıflayan devlet otoriteleri nedeniyle büyük insani krizler ortaya çıkmakta, böylesi bir ortamda zuhur eden otorite boşluklarını da terör örgütleri doldurmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, medeniyet mirasından aldığı güç ve ilhamla, geleceği daha insancıl ve hakkaniyete uygun bir şekilde inşa etmek için tüm imkanları seferber etmiştir. Aziz milletimizin beklenti ve taleplerini merkeze alan politikaların hayata geçirilmesi ve içerisinde bulunduğumuz yüzyılın gereksinimlerine dair çözüm odaklı yaklaşımların benimsenmesi Türkiye’yi tarihin doğru tarafında konumlandırmıştır.”





HEDEF BARIŞ

“Türk dış politikası, düzensiz bir hal alan bölgesel ve uluslararası kaotik ortamda ülkesinin çıkarlarını korumakta, sürdürülebilir kalkınma ve barış ortamının tesis edilmesini hedeflemektedir. Suriye’de gelinen nokta, Türkiye’nin uyguladığı insan merkezli siyasetin ne denli yerinde olduğunu gözler önüne sermiştir. Suriye politikamızın temeli, bölgede ortaya çıkan terör örgütlerine karşı mücadele etmek ulusal güvenliğimize ve çıkarlarımıza yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmektir.”





TERÖR YOK OLACAK

“Ülkemizin teröre karşı verdiği mücadele sadece ulusal güvenlik kaygılarını gidermeye değil, aynı zamanda bölgede huzur ve sükunetin tesis edilmesine de yöneliktir. Ülkemiz PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı gerekli tüm önlemleri almıştır. 13 yıllık Suriye ihtilafı boyunca hiçbir Suriyeli kardeşimizi terör örgütlerinin insafına terk etmedik. Ulusal güvenliğimizi tehlikeye düşürecek hiçbir girişime de imkan tanımadık. İfade etmeliyim ki insanı merkeze alan aktif dış politika anlayışımız Türkiye’nin bölgedeki varlığının istikrar ve barışın en önemli teminatı olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.”





Kalpleri kazanmaya devam edeceğiz

13 yılın ardından Suriye için umut, huzur ve güven dolu yeni bir kapının aralandığını kaydeden Erdoğan, “Bu kapı kardeşliğe ve gelecekteki güzel günlere açılmaktadır. Türkiye olarak temennimiz komşumuz Suriye’nin yıllardır hasretini çektiği huzura, istikrara ve barış ortamına hızla kavuşmasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye barış ve güvenliğin tesisinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye, kalpleri ve zihinleri kazanmaya devam edecektir. Suriye’de açılan yeni dönemde de bu anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Suriye’de gerçekleşen süreç bizlere umudumuzu her zaman diri tutmamız gerektiğini göstermiştir” değerlendirmesi yaptı.





Terör ortadan kalkacak

“Ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşlerini sağlamak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı bir çözümü hayata geçirmek bir diğer temel gayemizdir” vurgusu yapan Erdoğan, ifadelerini şöyle sürdürdü: “Suriye’nin istikrara kavuşmasında ‘Suriye Suriyelilerindir’ anlayışının her alanda hakim kılınması gerektiğini vurguluyoruz. Bu sebeple Suriye’de oluşabilecek tüm terör odaklarının ortadan kaldırılması birincil hedeflerimizdendir. Meşru devlet otoritesinin Suriye’nin her karış toprağında etkin olmasını, üniter devlet yapısının tesis edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını bir egemen devlet olmanın gerekliliği olarak görüyoruz.”



