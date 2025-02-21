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AK Parti'ye Türk Dünyası Genel Başkan Yardımcılığı geliyor

AK Parti'ye Türk Dünyası Genel Başkan Yardımcılığı geliyor

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0021/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İl ve ilçe başkanlıklarında büyük ölçüde değişime giden AK Parti’de pazar günkü kongrede parti yönetiminde yüzde 50’nin üzerinde değişim bekleniyor. AK Parti’deki genel başkan yardımcılıklarına Türk devletleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için Türk Devletleri/Dünyası İle İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı eklenecek.

AK Parti’de 8. Olağan Kongre hazırlıkları sürüyor. İlçe ve il kongrelerini tamamlayan AK Parti’de kongre için son düzlüğe girildi. Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongre öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Genel Merkez’de mesai yapıyor. Erdoğan, partisinin yeni kadroları için listeler üzerinde çalışıyor.

İlçelerde yüzde 60,65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 değişime giden AK Parti’de pazar günü yedek üyelerle birlikte 100 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadroları da belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta yaptığı grup toplantısında teşkilatta yapılan değişime dikkat çekerek değişim sinyali verdi. Partinin yönetiminde de yüzde 50’nin üzerinde değişim olması bekleniyor.


20 GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Edinilen bilgilere göre kongrede tüzükte mini değişikliklerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede AK Parti’de bulunan genel başkan yardımcılıklarına da bir yenisi daha ekleniyor. Türk Devletleri/Dünyası İle İlişkiler Genel Başkan Başkan Yardımcılığının kurulmasıyla birlikte partide genel başkan yardımcılığı sayısı genel başkan da dahil olmak üzere 20’ye çıkacak.


TÜRK DEVLETLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ

Son yıllarda Türk devletleri arasındaki bağı güçlendiren adımlar atıldı. Türk Devletleri/Dünyası ile İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı, Türk devletleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmalar yapacak.


#AK Parti
#Türk dünyası
#Kongre

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