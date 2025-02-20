İklim kanunu teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 20 maddeden oluşan İklim Kanunu teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Türkiye'de ilk kez iklim değişikliğe mücadele kapsamında yasal mevzuat oluşturulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 20 maddeden oluşan İklim Kanunu teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle, ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2 milyon 500 bin lira cezası kesilecek. Güler, iklim değişikliği kanunun temel yasa olarak hazırladığını ifade ederek, kendi alanında ilk yasa olma özelliğini taşıdığına işaret etti.
Teklif kapsamında, Emisyon Ticaret Sistemi, Karbon Piyasası Kurulu gibi yeni yapılar oluşturulacak. İklim Değişikliği Başkanlığı'nın yönetiminde ve denetiminde kurulacak Emisyon Ticaret Sistemi ile sera gazı emisyonlarına üst sınır belirlenecek, sera gazı emisyonları takibe alınacak.
YENİ CEZALAR GELİYOR
YENİ CEZALAR GELİYOR
- Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak davranan işletmelere de ağır yaptırımlar gelecek. Sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 500 bin ila 5 milyon lira idari para cezası kesilecek.
- Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında olup da bu hükümlere aykırı davranan işletmelere bu cezalar iki kat olarak uygulanacak.
- Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2 milyon 500 bin lira cezası kesilecek.
- Ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin lira idari para cezası kesilecek.
- Ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin idari para cezası uygulanacak.
- Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere ise 1 milyondan 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Bu kanun kapsamında her bir fiil için uygulanacak idari para cezası miktarı 50 milyon lirasını geçemez.
- Kanunla öngörülen emisyon ticaret sisteminin 3 yılda kurulacak. Pilot uygulama döneminde, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle tesis edilen idari para cezaları yüzde 80 oranında indirilme uygulanacak.
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