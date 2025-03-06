Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu'nun talimatıyla; kent genelinde 2023'ten 2025'e kadar 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan haklarında az 3 kez işlem yapılan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Serkan A., Mahmut B., Onur K., Emrah K. Sefer K., Servet G., Volkan K., Doğukan A., Ayhan K., Okay S., Erdem K., Ayhan C., Mine N.P., Ersin A., Barış Y., Elyesa G., Şahin A., Birkan Ç., Emre Ü. ve Ömer F.F. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.