Samsun'da huzur operasyonu: 23 kişi gözaltında

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aralarında kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi çeşitli suçlardan ceza alan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

Kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli suçlardan aranan 23 hükümlüyü yakaladı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ile 23 kesici ve delici alet ele geçirildi. Yakalanan hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.