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Bursa haberleri: 50 dönüm buğday ekili tarla yandı

Bursa haberleri: 50 dönüm buğday ekili tarla yandı

22:2129/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
DHA
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İnegöl'de 50 dönüm buğday ekili tarla yandı
İnegöl'de 50 dönüm buğday ekili tarla yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 50 dönüm buğday tarlası yandı.

Yangın, İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazköy Mahallesi sakinleri de traktör ve tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verdi.


Yangın, 1 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili tarla tamamen yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Bursa'da çöplükteki yangın şehrin her yerinden görüldü

Bursa'da Hamitler Katı Atık Tesisi'nde çıkan yangın, şehrin pek çok noktasından görüldü.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki Hamitler Katı Atık Tesisi'nde yangın çıktı. Hızla yükselen dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almalarının ardından soğutma çalışmalarına başladı.




#Bursa
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#İnegöl
#Buğday tarlası
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