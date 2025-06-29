Bursa haberleri: 50 dönüm buğday ekili tarla yandı

Yangın, İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazköy Mahallesi sakinleri de traktör ve tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verdi.