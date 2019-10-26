Gündem Bursada kuraklık nedeniyle 2 aylık su kaldı, yeraltı suları devreye alındı
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Bursa'da kuraklık nedeniyle 2 aylık su kaldı, yeraltı suları devreye alındı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da sonbahar yağışlarının yetersizliği 2 büyük barajdaki su seviyesini düşürdü. Barajlarında 2 aylık su kalan şehirde 2007 yılında hayata geçirilen 160 metre derinlikteki kuyular devreye alındı. BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, yağışlarla birlikte yer altı kuyularını devreden çıkaracaklarını söyledi.

Haber Merkezi IHA
Bursa'daki barajlarda kuraklık nedeniyle 2 aylık su kaldı.
Bursa'daki barajlarda kuraklık nedeniyle 2 aylık su kaldı.

Buski Genel Müdürü Güngör Gülenç, şehrin günlük su ihtiyacının 400 bin metreküp olduğunu, bunun 140 bin metreküplük bölümünün kuyulardan sisteme verildiğini ifade etti. Nilüfer Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 17, Doğancı’daki su seviyesi ise yüzde 53 oranına geriledi.

İHA
Buski Genel Müdürü Güngör Gülenç

KUYULARDAN SİSTEME SU ENTEGRESİ YAPILDI

  • BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde meclis üyelerini bilgilendirdi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için 160 metre derinlikteki kuyuların devreye alındığını belirten Gülenç, "Barajlarımızda 2 aylık su kalmıştı. Biz derin kuyuları devreye aldık. Su rezerv sürecini 3 aya çıkardık. Kuyulardan aldığımız suyu direkt sisteme entegre ediyoruz" dedi.

Bir aydır kuyulardan su alarak barajdan çekilen su miktarını azalttıklarını anlatan Gülenç, "Kasım başı itibariyle yağış gözüküyor. İnşallah barajlarda su seviyesindeki azalma durduğunda yeraltı kuyularını devreden çıkaracağız. O zaman enerji sarfiyatı da ortadan kalkacak. Şu anda günde 400 bin metreküp suyun yaklaşık 140 bin metreküplük kısmı kuyulardan sisteme veriliyor. Ankara İzmir karayolunun altına komple derin kuyulardan veriyoruz. Vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suy TSE 266 standartlarına uygun. Numunesini alıp testlerini yapıyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğü de bizi sürekli denetliyor. Suyun içmeye engel bir durumu söz konusu yok. Sadece sertlikle ilgili sıkıntı olabilir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" diye konuştu.

İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki görüntü korkuttu
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Eylül ve ekim aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi hızla azaldı.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şu anda 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44,37.
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Su seviyesi en çok azalan barajların başında Kırklareli'nin Karadeniz sahiline yakın bölgesinde yer alan Pabuçdere ve Kazandere barajları geldi. Bu barajlar kuruma tehlikesi sinyali vermeye başladı. Özellikle Pabuçdere Barajı'nda sadece kullanılmayan dip suyu kaldı.
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Her iki barajdaki su seviyesi havadan görüntülendi. 60 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip ve ormanlık alanda bulunan Pabuçdere Barajı'nda neredeyse su kalmadı. Şu anda bu barajın sadece en derin bölgesinde az miktarda su bulunuyor.
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İSKİ verilerine göre, buradaki su seviyesi yüzde 2,81'e geriledi. Barajda yalnızca 1 milyon 64 bin metreküp su kaldı.
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100 milyon metreküp kapasiteli Kazandere'de su miktarı yüzde 7,88'e inerken, Kazandere'de sadece 1 milyon 37 bin metreküp su kaldı. Bu barajlardaki su, İstanbul'un bir günlük ihtiyacını bile karşılayamıyor. Zira İstanbul'un günlük su ihtiyacı, 2 milyon 642 bin 907 metreküp.19 Eylül'de doluluk oranı yüzde 52,39 olan barajlardaki su seviyesi, aradan geçen bir ayda yüzde 44,37'e düştü.
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Su miktarındaki azalış diğer barajlarda da net görülüyor. Elmalı'da yüzde 70,29, Terkos'da yüzde 62,47, Darlık'ta yüzde 49,92, Büyükçekmece'de yüzde 44,51, Ömerli'de yüzde 43,61, Sazlıdere'de yüzde 42,53, Alibey'de yüzde 36,16 ve Istrancalar'da yüzde 25,88 su kaldı.
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Ekim 2010 ile Ekim 2019 tarihleri arasında, bu yıl su seviyesinin en azaldığı üçüncü sene oldu. 2014 yılında su seviyesi yüzde 21,39'a gerilerken, 2016'da yüzde 40,43, 2019'da ise yüzde 44,37 oldu.
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10 barajdaki su miktarı 385 milyon 42 bin metreküpe gerilemiş durumda.
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Barajlardaki su miktarı şöyle: Baraj Su miktarı (metreküp) Ömerli 102,65 milyon Terkos 101,36 milyon Büyükçekmece 66,29 milyon Darlık 53,66 milyon Sazlıdere 37,74 milyon Alibeyköy 12,35 milyon Elmalı 6,75 milyon Pabuçdere 1,64 milyon Kazandere 1,37 milyon Istrancalar 1,61 milyon
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İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki görüntü korkuttu
İstanbul'a su sağlayan Kırklareli sınırındaki Pabuçdere ve Kazandere barajlarında kuruma tehlikesi olduğu bildirildi.


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