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Can kaybına rağmen can kurtaranı olmayan plaj: Vatandaş belediye yönetimine tepkili

Can kaybına rağmen can kurtaranı olmayan plaj: Vatandaş belediye yönetimine tepkili

19:3510/07/2025, Perşembe
IHA
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Tatile gittiği Yalova'da boğulan 8 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı
Tatile gittiği Yalova'da boğulan 8 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı

Yalova'ya ailesiyle tatile giden 8 yaşındaki Y.K. Akasya Plajı'nda boğulma tehlikesi geçirdi. 10 Gün önce 6 yaşındaki çocuğun boğularak vefat ettiği plajda can kurtaran bulunmazken 8 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı. Vatandaşlar sosyal medyada Yalova Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Yalova'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'da çalışan babasının yanına annesiyle tatile gelen Y.K. (8), denize girdiği Akasya Plajı'nda boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar çocuğu denizden çıkartarak plaja getirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ambulansla Y.K.'yi kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sırasında plajda bulunan Ayhan Akcan,
"Kendisine burada ilk müdahale yapıldı. Kesinlikle belediye çalışanları değil sivil halk tarafından yapıldı. Ambulans zamanında geldi diyebilirim. 10 gün öncede burada bir boğulma ve can kaybımız oldu maalesef"
dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Akasya Plajı'nda 6 yaşındaki Eyüp Hüseyin Yılmaz denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Plajda can kurtaranın olmaması nedeniyle vatandaşlar sosyal medyada Yalova Belediyesi'ne tepki gösterdi.



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