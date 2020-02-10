Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan USOM açılışında konuştu: Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalrından satır başları:

Tüm mobil operatörleri yerli baz istasyonumuzu kullanmaya davet ediyoruz.

Önümüzde 5G süreci var 5G'de daha yüksek yerlilik oranına ulaştıracağız.

2 yıl gibi kısa sürede dünyada 68. sıradan 53. sıraya yükseldik. 5 binin üzerinde , e-devlet, sisteminden 45 milyon vatandaşımız yararlanıyor.

Yerli teknoloji olmadan geçemeyiz.

Türkiye'nin teknolojiyi tüketen değil üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke olmasını istiyoruz.

Günümüzde veri , en az petrol kadar önemlidir. Yerli çözümler gerekli. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır.

Siber saldırıları püskürtmenin yolu daha akıllı sistemler geliştirmekten geçer, teknolojiye hükmeden her şeye hükmeder.

Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum.

Bu merkez hem siber saldırıları önleyecek hem de saldırı öncesi önlemler alacak.

Türkiye Global Siber Güvenlik sıralamasınd dünyada 20. Avrupa'da 11. sıraya yükseldi.

Siber savunmada yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri giderek önem kazanıyor. Bu doğrultuda Kasırga, Avcı, Azad gibi uygulamalar geliştirdik. Ülkemize yönelik siber saldırılar çoğu zaman bu ekipler tarafından sessiz sedasız hallediliyor.

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Siber güvenlik alanında nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi de ihmal etmiyoruz. Bunun için BTK Akademiyi kurduk. Eğitim dahil herhangi bir ön şart aranmaksızın tüm gençlerimize açık olan kurumumuzda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Nitelikli gençleri keşfediyoruz.

Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline getireceğiz. Türkiye olarak uzayda 3 haberleşme uydumuz görev yapıyor. Bu uydular 118 ülkede hizmet veriyor.

Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz.

TÜRKSAT 5A'yı bu yılın sonunda uzaya göndereceğiz, 5B uydusu ise gelecek yıl gönderilecek.

İnternet ve teknoloji insanların hayatını kolaylaştırırken birçok yeni tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Gerçek hayatta suç olan her şeyin sanal ortamda da aynı karşılığı bulması şarttır.

Gençlerimizden internetin şartlarını en iyi şekilde kullanarak doğru içerik üretmelerini bekliyoruz.

Türkiye'nin maziden atiye kurmuş olmuş olduğu köprüde dijital dünya çok önemli bir hal almıştır.

Detaylar geliyor...