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Darende'de heyelan riski nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı

Darende'de heyelan riski nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı

16:472/06/2025, Pazartesi
IHA
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Darende'de heyelan riski nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı
Darende'de heyelan riski nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi mevkiinde heyelan riski nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem alındığını bildirdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi mevkiinde heyelan riski nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem alındığını bildirdi.

Karayolları ekipleri, heyelan riski taşıyan bölgede çalışma başlatarak gerekli bakım ve onarım faaliyetlerine başladı. Yolun, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Bu süreçte araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, sürücülere yol işaret ve uyarılarına dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.



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