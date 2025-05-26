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Denizli'de kesik kulak vahşeti: Öldürüp evinin önüne attılar

Denizli'de kesik kulak vahşeti: Öldürüp evinin önüne attılar

08:2026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
IHA
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Kulakları kesilmiş halde bulunan yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor.
Kulakları kesilmiş halde bulunan yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor.

Denizli'nin Baklan ilçesinde evinin önünde kulakları kesilmiş halde ölü olarak bulunan yaşlı adamın ön otopsi raporuna göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmadı. Yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor.

Denizli'deki olay, Baklan ilçesine bağlı Doğal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal mahallede ikamet eden Halit Tire (60), sabah saat 09.00 sıralarında komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulakları kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi. Tire'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine, daha sonra ise Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmayan Halit Tire'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

Jandarma ekipleri, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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