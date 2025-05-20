Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın son hali: Cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın son hali: Cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı

10:1120/05/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Anne Yüksel Güran, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anne Yüksel Güran, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Ortaya çıkan fotoğrafta anne Yüksel Güran, oğlu Baran Güran ve diğer çocukları yer aldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 20 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulundu.


GÜRAN AİLESİ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Soruşturma kapsamında başlatılan davada anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Güran ailesi müebbet, Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YÜKSEL GÜRAN'IN CEZAEVİNDEKİ SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderilirken, Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı.


Ortaya çıkan fotoğrafta anne Yüksel Güran, oğlu Baran Güran ve diğer çocukları yer aldı.

#Narin Güran
#Yüksel Güran
#Cezaevi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire fırsatı geldi: Başvurular başladı, 150 adet üzeri daire satışa sunulacak