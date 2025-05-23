Bahçelievler’de sır ölüm: Genç kız evde ölü bulundu kaçan adamın sicili kabarık çıktı

Uyuşturucu iddiasıyla gelen ihbar, dehşetle sonuçlandı3 Mayıs sabahı saat 08.15’te polis ve sağlık ekiplerini arayan Hayrettin K., kız arkadaşının uyuşturucu kullandığını ve hayatını kaybettiğini belirterek, “Anahtarı doğalgaz kutusuna bırakıyorum, ben çıkıyorum” dedi. Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kadın cesediyle karşılaştı.





Kimliği belli olmayan ceset Deniz Karakaya çıktı

İlk incelemelerde üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kayıp başvurusu yapılan 19 yaşındaki Deniz Karakaya olduğu tespit edildi. Cesedin bulunduğu evde iki kurşun izi, yastıkta mermi giriş çıkışları ve perdelerde kan lekeleri bulundu.

Halasının yanından alındı, ertesi gün kayboldu

2 Mayıs günü bir arkadaşıyla halasının evine giden Deniz Karakaya, daha sonra Hayrettin K. tarafından evin önünden alındı. Halası ve eniştesinin tanık olduğu bu olayın ardından Deniz ortadan kayboldu. Ailesi, ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Anne teşhis sırasında fenalaştı

Adli Tıp Kurumu’ndan ceset teşhisi için çağrılan aile, genç kızın Deniz Karakaya olduğunu öğrendi. Acılı anne, teşhis sırasında baygınlık geçirdi. Aile üyeleri, cenaze yıkama işlemi sırasında vücutta morluklar ve bıçak yaraları olduğunu belirtti.

‘Bu bir cinayet, üstü örtülmesin’

Deniz Karakaya’nın kuzeni Hakan Karakaya, olayın basit bir ölüm olmadığını belirterek cinayet şüphesi üzerinde durduklarını söyledi. “Uyuşturucu var ama sadece ondan öldüğüne inanmıyoruz. Vücudunda darp izleri, bıçak yaraları var. Bu işin arkasında başka isimler olabilir” dedi.





Uyuşturucu ve para ilişkisi

Hayrettin K.’nin kuzeninden sık sık para istediğini, banka üzerinden ve elden çeşitli miktarlarda paralar aldığını söyleyen Hakan Karakaya, zanlının genç kızın telefonunu da kırdığını iddia etti. Aile, cinayet ihtimali nedeniyle dosyanın detaylı incelenmesini istiyor.

Zanlının sicili kabarık

Polisin yaptığı incelemede, Hayrettin K.’nin “uyuşturucu kullanmak”, “uyuşturucu ticareti”, “silah bulundurmak”, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” gibi suçlardan 11 ayrı sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

Firari zanlı hâlâ aranıyor

Olay sonrası kayıplara karışan Hayrettin K. hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Aile ise kamuoyuna çağrıda bulunarak “Bir genç kız vahşice öldürüldü. Bu dosya kapatılmamalı, katil bulunmalı” çağrısını yineledi.







