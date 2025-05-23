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ABD'de feci olay: Uçak yerleşim birimine düştü

ABD'de feci olay: Uçak yerleşim birimine düştü

09:3823/05/2025, Cuma
DHA
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ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinde küçük bir uçak yerleşim bölgesine düştü.
ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinde küçük bir uçak yerleşim bölgesine düştü.

ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinde küçük bir uçak yerleşim bölgesine düştü. San Diego Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

San Diego İtfaiye Departmanı yetkilileri, kaza anında havadaki sisin çok yoğun olduğunu kaydetti. San Diego İtfaiye Yardımcı Şefi Dan Eddy, küçük uçaktaki yolcu sayısının bilinmediğini ancak hayatını kaybeden 2 kişinin uçaktaki yolculardan olduğunu ifade etti.



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