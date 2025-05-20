Her detayı kan donduruyor: Fransız şef evine giren hırsızı öldürüp cesedinden sebze türlüsü yaptı

Schneider, "Ben Meichler'i öldürdüm. Daha sonra onu parçalara böldüm ve kafasını, ellerini ve ayaklarını yaktım. Kalan parçaları ise etrafa dağıttım" dedi. Schneider, Meichler'in bazı parçalarını bir sebze türlüsü yapmak için pişirdiğini de dile getirirken, "Nepal'de öğrendiğim bir dini ritüeli gerçekleştirmek ve kokuyu gidermek için bunu yaptım" dedi.