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Her detayı kan donduruyor: Fransız şef evine giren hırsızı öldürüp cesedinden sebze türlüsü yaptı

Her detayı kan donduruyor: Fransız şef evine giren hırsızı öldürüp cesedinden sebze türlüsü yaptı

16:2920/05/2025, Salı
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Öldürülen yaşlı adam, Fransa'nın güneyindeki Brasc köyündeki ormanda yaşıyordu.
Öldürülen yaşlı adam, Fransa'nın güneyindeki Brasc köyündeki ormanda yaşıyordu.

Fransa kan donduran bir cinayetle sarsıldı. Fransız restoran sahibi, evini soymaya çalışan bir adamı öldürüp cesedi parçaladı. Cinayetin detayları ise dehşete düşürdü.

69 yaşındaki Schneider ile 45 yaşındaki Nathalie Caboubassy, 2023 yılında ortadan kaybolan 60 yaşındaki Georges Meichler'i öldürmekle suçlandı. Cinayetin detaylarıysa dehşete düşürdü.


Fransız şef, Meichler'in evini soymaya çalıştığını fakat bu sırada kendisinin öldürdüğünü söyledi.


Schneider ve Nathalie Caboubassy



'SEBZE TÜRLÜSÜ YAPMAK İÇİN PİŞİRDİM'

Daily Mail'in haberine göre katil, cinayet girişimini anlatmadan önce polislere "Size anlatacağım şey korkunç" diye uyarıda bulundu.


Schneider, "Ben Meichler'i öldürdüm. Daha sonra onu parçalara böldüm ve kafasını, ellerini ve ayaklarını yaktım. Kalan parçaları ise etrafa dağıttım" dedi. Schneider, Meichler'in bazı parçalarını bir sebze türlüsü yapmak için pişirdiğini de dile getirirken, "Nepal'de öğrendiğim bir dini ritüeli gerçekleştirmek ve kokuyu gidermek için bunu yaptım" dedi.


Suç ortağı olarak kabul edilen 25 yaşındaki bir mezar kazıcı, Schneider'in kendisine eti "kemiklerinden düşene kadar" pişirmesini ve "Bana bu yemeğin köpekler için olduğunu söyledi" dedi.





#daily mail
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