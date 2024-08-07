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İzmir'de korkunç cinayet: Kadının cesedini teknedeki buzlukta saklamış

İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde kadın cesedi bulundu. Cesedin kokmaması için şüphelinin tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayın şüphelisi tekne sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

14:03 - 7/08/2024 Wednesday
IHA
İzmir'de kokunç cinayet
İzmir'de kokunç cinayet

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti.

Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ceset kokmasın diye çuval çuval buz taşımış

Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi şüpheli Şenol A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26), ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınlarına haber verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin'in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



#İzmir
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#ceset
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