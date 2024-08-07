Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'taki tek katlı evden silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu Yakup Erdem ve Leyla Kolukısa'nın öldüğü belirlendi. Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.