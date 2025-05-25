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Adana'da eski eş dehşeti: Emekli polis boşandığı eşini iş yerinde katletti

Adana'da eski eş dehşeti: Emekli polis boşandığı eşini iş yerinde katletti

09:2625/05/2025, Pazar
DHA
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Adana’da emekli polis memuru Recep Ç., 3 yıl önce boşandığı eşini çalıştığı büfede silahla öldürdü, ardından intihara kalkıştı.
Adana’da emekli polis memuru Recep Ç., 3 yıl önce boşandığı eşini çalıştığı büfede silahla öldürdü, ardından intihara kalkıştı.

Adana'da emekli polis memuru Recep Ç. (54), eski eşi Esengül Kaya'yı (48) çalıştığı büfede tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Recep Ç., jandarma ekiplerince durdurulmak istenince aynı tabancayla kendini de vurup, ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Emekli polis memuru Recep Ç., eski eşi Esengül Kaya'nın çalıştığı büfeye gitti.

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ç., yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esengül Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaya'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.


YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ DE VURDU


Olayın ardından kaçan Recep Ç. ise Sarıçam ilçesi Kozan yolu üzerindeki Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Recep Ç., yakalanacağını anlayınca suç aleti tabancayla kendini de vurdu.

Ağır yaralanan Recep Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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