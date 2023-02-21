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Deprem sonrası Elazığ’da korkutan görüntüler: Fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi

Elazığ'da 17 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası oluşan zemin sıvılaşması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

20:52 . 21/02/2023 Salı
IHA
Elazığ’da 17 Şubat'taki deprem sonrası fay hattındaki zemin sıvılaşması görüntülendi.

Elazığ’da 17 Şubat'taki deprem sonrası fay hattındaki zemin sıvılaşması görüntülendi.

Elazığ’da 17 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması bir vatandaş tarafından görüntülendi.Elazığ’da 17 Şubat günü saat 18.34’te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 7 km altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü.

Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü.Bölgede uzmanlar tarafından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.



#Elazığ
#Yolüstü köyü
#deprem
#zemin sıvılaşması
1 saat önce
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Deprem sonrası Elazığ’da korkutan görüntüler: Fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi
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