Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Dicle'de Mehmetçik, jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümünü öğrencilerle kutladı

Dicle'de Mehmetçik, jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümünü öğrencilerle kutladı

11:0814/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kendilerini ziyaret eden askerlere teşekkür eden öğrenciler, Mehmetçiklerle birlikte hatıra fotoğrafı çekti.
Kendilerini ziyaret eden askerlere teşekkür eden öğrenciler, Mehmetçiklerle birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Mehmetçik, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü öğrencilerle birlikte kutladı.

Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ne bağlı Yardımcı Mezrası İlkokulunu ziyaret eden Mehmetçik, öğrencilere sürpriz yaprak onlarla birlikte piknik yaptı. Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü öğrencilerle birlikte kutlayan Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı astsubay Ali Aydın ve beraberindeki askerler, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.


Kendilerini ziyaret eden askerlere teşekkür eden öğrenciler, Mehmetçiklerle birlikte hatıra fotoğrafı çekti.





#diyarbakır
#dicle
#mehmetçik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK girişi 2000- 2008 olanlar emeklilik rotası oluştu! EYT'yi teğet geçene 10 yıl erken emeklilik için çizelgesi netleşti