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Mehmetçik'e giyilebilir teknoloji

Mehmetçik'e giyilebilir teknoloji

Canberk Doğan
04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye, geleceğin savaş konseptlerinde kilit rol oynayacak giyilebilir robotik teknolojiler alanında önemli adımlar atıyor.

Bu doğrultuda Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde geliştirilen giyilebilir robotik sistemler, özellikle dış iskelet teknolojileriyle dikkat çekiyor.

TAŞIMA GÜCÜ ARTTI

ASELSAN tarafından öz kaynaklarla geliştirilmeye devam eden aktif dış iskelet sistemi, askeri personelin yük taşıma kapasitesini ve hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Pasif dış iskelet sistemi de yenilikçi sistem projesi olarak desteklendi. Bu sistemle personelin en az 40 kilogramlık yükü ergonomik şekilde taşıyabilmesi sağlanıyor. Her iki proje de harekât sahasında hem performansı hem de güvenliği artırmayı amaçlıyor.

ROBOTİK ÇÖZÜMLER HAZIR

Giyilebilir sistemlerin yanı sıra güvenlik güçlerinin sahadaki kabiliyetlerini artıracak farklı robotik çözümler de hayata geçiriliyor. K9 köpekleri üzerine entegre edilen komuta kontrol sistemleri, gerektiğinde tek bir operatör tarafından el terminaliyle yönetilebiliyor ya da Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK) gibi kontrol sistemlerine entegre çalışabiliyor.



#TSK
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#Mehmetçik
#Giyilebilir Teknoloji
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