Mehmetçik'e giyilebilir teknoloji

ASELSAN tarafından öz kaynaklarla geliştirilmeye devam eden aktif dış iskelet sistemi, askeri personelin yük taşıma kapasitesini ve hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Pasif dış iskelet sistemi de yenilikçi sistem projesi olarak desteklendi. Bu sistemle personelin en az 40 kilogramlık yükü ergonomik şekilde taşıyabilmesi sağlanıyor. Her iki proje de harekât sahasında hem performansı hem de güvenliği artırmayı amaçlıyor.