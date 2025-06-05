Suriye’den çekilme planımız yok

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında Mehmetçik’in Suriye’deki varlığının yeniden değerlendirileceğini kaydetti. Reuters’ın sorularına yazılı cevap veren Bakan Güler, “Suriye’den çekilme koordinasyonu yalnızca Suriye’de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan sonra görüşülebilir” dedi. Güler, “Türkiye Suriye’ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. Suriye’deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelme ihtimaline de değinen Güler, ‘Bir iletişim ve koordinasyon yapısının’ yanı sıra ‘İstenmeyen olayların önlenmesine’ yönelik bir çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için teknik seviyedeki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Güler “Unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor” dedi.