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Suriye’den çekilme planımız yok

Suriye’den çekilme planımız yok

04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı’nda Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’ni ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı’nda Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’ni ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin şu an için Suriye'deki askerlerini çekmeyi planlamadığını açıkladı. Güler, “Suriye’deki askerlerin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendireceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında Mehmetçik’in Suriye’deki varlığının yeniden değerlendirileceğini kaydetti. Reuters’ın sorularına yazılı cevap veren Bakan Güler, “Suriye’den çekilme koordinasyonu yalnızca Suriye’de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan sonra görüşülebilir” dedi. Güler, “Türkiye Suriye’ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. Suriye’deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.


ÇATIŞMASIZLIK NORMALLEŞME DEĞİL

Türkiye’nin İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelme ihtimaline de değinen Güler, ‘Bir iletişim ve koordinasyon yapısının’ yanı sıra ‘İstenmeyen olayların önlenmesine’ yönelik bir çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için teknik seviyedeki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Güler “Unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor” dedi.


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