AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.





AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye ile SDG arasında herhangi bir görüşme olmadı Gündem / Politika





Dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemde bayrama girildiğini belirten Çelik, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmelerin doruk noktasında olduğunu ifade etti.

"Soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak"

Çelik, Gazze'deki soykırımın her geçen gün daha çok çocuk ve kadın ölümüne yol açacak şekilde devam etmesinin herkesi üzen bir konu olduğunun altını çizdi.

Bugün basına yansıyan bir haber bulunduğunu hatırlatan Çelik, katliam şebekesinin başındaki (Binyamin) Netanyahu'nun yolsuzluktan çapraz sorguya alındığını kaydetti. Çelik, Netanyahu'nun yolsuzlukla ilgili yapılan bu sorguda yaklaşık 1788 kere "Bilmiyorum, hatırlamıyorum." ifadelerini kullandığını aktardı.

Çelik, "Kendi ülkesinde ağır bir şekilde her türlü usulsüzlükten, yolsuzluktan yargılanan birisi, insan öldürerek, katliam gerçekleştirerek ve soykırım siyasetine imza atarak kendi kişisel durumunu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef dünya da bunu izliyor ama eninde sonunda defalarca görüldüğü gibi bu soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak. Bu şebeke, eninde sonunda uluslararası mahkemelerde yargılanacak." diye konuştu.

Kurban Bayramı'na girerken buradaki soykırımın devam etmesinden dolayı son derece üzgün olunduğunu dile getiren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi ve bütün platformlarda en güçlü şekilde Filistin davasını gündeme getirmesiyle ortaya koyduğu hareketlilik başta olmak üzere eninde sonunda bu galip gelecek ve bu katliam şebekesi yargılanacak. Gazze halkı inşallah en kısa zamanda daha huzurlu ve barış içinde bir bayrama kavuşacak diye diliyoruz." dedi.

Parti Sözcüsü Çelik, şehit ve gazi aileleri ile Gazze halkının bayramını kutladı.

"Silah bırakma tam ve eksiksiz gerçekleşmelidir"

Çelik, "CHP ile de bir bayramlaşma olacak mı?" sorusuna, "Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı fakat kendileri bir açıklama yapmışlar, 'Hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız.' diye. Dolayısıyla bizim de kendileriyle bayramlaşmamız bu çerçevede söz konusu olmayacak." yanıtını verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanı, 'PKK kendini feshettikten sonra PKK'ya bağlı yapılanmaların da kendilerini feshetmesi gerektiği' yönünde bir çağrı yaptı. Gözler YPG'ye çevrilmişti. YPG'nin Suriye'ye entegre olacağı ifade ediliyordu. Bu gelişmeler yaşanırken YPG komutanının bir ifadesi var; 'Türkiye ile temas halindeyiz.' Bu temas istihbarat düzeyinde bir temas mı? Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"'SDG'nin başındaki ismin Türkiye'deki yetkililerle resmi bir teması var.' ifadesini biz de gördük. Tabii burada sürecin adını net koyalım. Sürecin adı, PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Yani bu sadece bir söylem olarak kalmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunu çok net şekilde ifade ettiler. PKK terör örgütünün bütün şubeleri ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. Burada tabii PKK var, bir de PKK'nın uzantılarından ne kastediliyor? İşte Suriye'deki SDG yapılanması kastediliyor, İran'daki PJAK yapılanması ve benzeri yapılanmalar...

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği yani Avrupa'da veya dünyanın başka yerlerinde illegal yapılanmalar vasıtasıyla terörün finansmanı bu mekanizmalar üzerinden işlemektedir. Dolayısıyla terörün finansmanı dediğimiz ya da bu terörün ideolojisini yaymakla ilgili birtakım oluşumların da kendisini feshetmesi gerekir. Dolayısıyla konuya odaklanmak gerekir. Konu, terör örgütünün kendisini feshetmesi, bütün şubeleriyle, Suriye, İran ve diğer yerlerdeki... Burada da net bir şey söyledik. Dedik ki bununla ilgili olarak silah bırakma süreci somut olarak tam ve eksiksiz gerçekleşmelidir ve bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla doğrulanacaktır, teyit edilecektir. Dolayısıyla geçmişte yaşadığımız deneyimler de dikkate alınarak Milli İstihbarat Teşkilatının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü silah bırakıyor mu, bırakmıyor mu, bırakıyorsa ne düzeyde bırakıyor ve bu silahları teslim ediyor mu? Bununla ilgili mekanizmaları hazır. Dolayısıyla biz çok ayları geçmeyen bir zaman dilimi içerisinde bu silahların teslim edilmesi konusunda somut, kapsamlı bir ilerleme görmek istiyoruz."

"Suriye'nin geleceği için kıymetli"

Çelik, süreçle ilgili Irak tarafında Bağdat'la, Erbil'le, Süleymaniye'yle konuşulacak konular olduğunu, burada çerçeveli ve entegre bir strateji yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin içerisinde DEM Parti'nin ziyaretler yaptığını, bunların iyi geçtiğini değerlendirdiklerini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla tabii ki her partinin kendi mevzisinden farklı değerlendirmeleri olabilir ama esas olan, bu silah bırakma ve fesih konusundaki odaktan uzaklaşmamak gerekiyor. Bütün mekanizmaları ona göre düşünmek gerekiyor. Irak tarafındaki bu yöntemin yanı sıra Suriye'de farklı bir yöntem var. Suriye'deki yöntem ise şimdiye kadar şöyle oluştu: Bu yapının kendisini dağıtması, bunun içindeki PKK unsurlarının orayı terk etmesi, geri kalanının da Suriye ordusunun bir parçası olması. Nasıl ki İmralı'dan yapılan açıklamada 'özerklik, federasyon ve diğer konuların herhangi bir şekilde gündemde olmadığı, geride bırakıldığı' ifade ediliyorsa bu, Suriye için de geçerlidir. Burada başından beri Suriye'deki katliam, Esad rejimi tarafından başlatıldığından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ve Suriye'nin Suriyeliler tarafından yönetilmesi ilkesi çerçevesinde egemenliğini savunduğumuzu net bir şekilde ifade etti. Bugün aynı noktadayız ve aynı noktada durduğumuz şekilde bunun Suriye'nin geleceği için ne kadar kıymetli olduğunu çok daha net şekilde görüyoruz."

"SDG'nin söylediği manada resmi görüşme olmamıştır"

Çelik, Suriye hükümetiyle SDG arasında bir anlaşma ortaya koyulduğunu, bu anlaşma çerçevesinde o bölgeleri SDG'nin Suriye'ye bırakacağını ve silahlarını teslim edeceğini belirterek, şunları ifade etti:

"Ondan sonra teröre karışmamış unsurlar parti mi kurarlar, orada siyasi faaliyet mi yaparlar, o Suriye otoritesinin bileceği bir iştir. Bütün bu çerçevenin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG'nin bir görüşmesi, onların söylediği manada resmi görüşmesi olmamıştır. Onlar ne zaman ki silah bırakırlar ve bu dediğimiz çerçeve gerçekleşir, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde, o zaman tabii ki herkesle de görüşülebilir. Silah bırakma konusunda bir adım atılması yönünde bir karar alınır ve bunun nasıl yönetileceğiyle ilgili bir tablo ortaya çıkarsa, o zaman tabii ki bizim istihbarat örgütümüz onlarla temas edecektir. Ama bugün ifade ettikleri gibi yani böyle kendilerini tanıdıkları gibi özerk bir yapı, otonom bir bölgenin sözde siyasi yetkilileri olarak 'Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüştük.' gibisinden bir ifade doğru bir ifade değildir. Onun altını net bir şekilde çiziyorum."

"Sınırımızın dibinde terör devletçikleri oluşmasına müsaade etmeyeceğiz"

SDG'nin silah bırakma ve fesih sürecine katılmayacaklarına dair bazı açıklamalarının olduğunu hatırlatan Çelik, bunun bölgedeki birtakım emperyalist projelerin parçası olmaktan başka bir şeyi ifade etmediğini, "Terörsüz Türkiye" sürecinin aynı zamanda terörsüz bölge anlayışına da ilham kaynağı olacağını vurguladı.

Bölgede terör örgütleri vasıtasıyla birtakım büyük güçlerin vekalet savaşları verdiğini aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de görev yapan Amerikan Büyükelçisi de Sykes-Picot Anlaşması'yla bölgeye bir sürü istikrarsızlığın geldiğini söylüyor. Burada tabi iki tane husus var. Bir tanesi Sykes-Picot Anlaşması bölgemizin gerçekliğiyle ilgili olmayan bir sürü huzursuzluk getirdi. Sosyolojik gerçeklikle örtüşmeyen bir siyasal tablo çıktı ama bunun yanı sıra geçmişte de gördük, Sykes-Picot'tan memnun olmayanların zaman zaman burnumuzun dibinde birtakım terör devletçikleri kurmaya çalıştıklarını da gördük. Ona verdiğimiz cevap, Cumhurbaşkanımızın kullandığı mottoyla 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' oldu. Nitekim eğer Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatı'nı yapmasaydık, sınırımızın dibinde bu terör devletçikleri oluşacaktı. Şunu net bir şekilde söylemiş olduk: Hangi terör örgütü olursa olsun, sınırımızın dibinde böyle bir devletçik veya yapı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz."

"Cumhurbaşkanımız Suriye'deki Kürtlerin kazanımları konusunda hassas"

Basın mensuplarının Suriye ve SDG'ye ilişkin sorusu üzerine Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getiren, Türkiye için tehdit oluşturan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki Kürtlerin kazanımları konusunda hassas olduğuna işaret etti.

Çelik, "Suriye'deki Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, Sünnilerin, Alevilerin, Dürzilerin, Nusayrilerin hepsinin kazanımlarından yanayız ama Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü içerisinde bundan yanayız. SDG buna aykırı bir tutum teşkil ediyor. Dolayısıyla onların Suriye yönetimiyle yaptıkları anlaşma çerçevesinde bu fesih ve silah bırakma sürecine katılıp geri kalanların da Suriye'nin bir parçası olması gerekir. Ondan sonra o meşru yapıyla tabii ki Türkiye Cumhuriyeti makamları temas kurarlar ama şu andaki bahsedilen gibi bir temas söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

"İstanbul'da bir barış masası görebilecek miyiz?" sorusu üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna tarafıyla görüşen tek lider olduğunu dile getirdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere Rusya-Ukrayna Savaşı'nın masada çözülmesi gerektiğini söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"O aşamaya gelindiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Başkan Trump'ın, Başkan Zelenskiy'nin ve Başkan Putin'in İstanbul'da buluşma konusunda iradeleri var. Ama her tarafın söylediği daha olgunlaşması gereken süreçler var. Şu andaki heyetlerin halledeceği işler var. Belki daha sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde ya da başka düzeyde halledilecek meseleler var. Yani siyasi, savaşla ilgili ve barışın nasıl tesis edileceğiyle ilgili konular var. O aşamaya geldikten sonra liderler aşamasına geçilecektir. İstanbul'daki toplantıdan bir gün önce çok ağır bir saldırı oldu. Ama ona rağmen İstanbul'daki masa yıkılmadı, İstanbul'daki masa ortadan kalkmadı. Yine esir değişimiyle ilgili kararlar alındı, başka konularda kararlar alındı. Tabii ki barışın bugün yarın temin edilmesi konusunda bir noktada değiliz ama o noktaya doğru adım adım gittiğimiz bir iradeye işaret ediyor İstanbul masası."

Yeni anayasa çalışmaları

Yeni anayasa çalışmaları ve bu konuda oluşturulan komisyonun ne zaman toplanacağına yönelik soru üzerine Çelik, AK Parti'nin yeni bir anayasa yapılması konusunda iyi bir tecrübesinin olduğuna dikkati çekti.

Çelik, "Yeni anayasanın yapılması gelecek nesillere bir borçtur. Yeni Türkiye'nin bir bakıma nüfus kimliği olması bakımından, nüfus cüzdanı olması bakımından... Bunu söyleyince konuyu bambaşka yerlere çekiyorlar. Çeşitli müzakereler, pazarlıklardan falan bahsediyorlar. Onlara karşı net prensibi söyleyeyim, her ne olursa olsun bizim buradaki ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Yeni anayasayı bu çerçevede yapacağız. Bu çerçevenin dışında çıkan bir arayışımız kesinlikle söz konusu değil." dedi.

"Her kesimin görüşü alınacak"

Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir komisyon teşekkül ettirildiğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Sivil bir anayasanın olması, vatandaşın onayıyla vatandaşın iradesiyle gerçekleşmiş bir anayasanın ortaya çıkması demektir. Her türlü siyasi karar ve onaya arkasından vatandaşın referandumla da onay verdiği bir çerçevedir. Bu çerçevede her kesimin görüşü alınacak. Bu konuda büyük bir müktesebata sahibiz. Geçmiş dönemde de Meclis'te komisyon varken her seferinde biz ödevlerimizi zamanında yetiştirdik. O zaman maalesef CHP yetiştirmedi. Şimdi de hiç kimsenin 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı parlamenter sistem istiyoruz' diye anayasadan kaçması doğru bir şey değil."

Çelik, yeni anayasanın ilk toplantısını Kurban Bayramı'ndan sonra yapacaklarını belirterek, genel bir çerçeve çizeceklerini, ihtiyaç oldukça sık sık toplanacaklarını bildirdi.

Yeni anayasanın uzun yıllardır konuşulduğuna dikkati çeken Çelik, "Anayasa sadece bugün konuşulmuyor ki biz iktidara geldiğimiz günden beri anayasa meselesi konuşuluyor. Partiler ziyaret edildi, Meclis'te komisyon kuruldu, defalarca taslaklar çıktı, akademisyenler toplantı yaptı, partiler destek verdi. Dolayısıyla buna yoğun bir mesai ve emek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, konuşmasının ardından herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.







