AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye ile SDG arasında herhangi bir görüşme olmadı

Çelik, Gazze'deki soykırımın her geçen gün daha çok çocuk ve kadın ölümüne yol açacak şekilde devam etmesinin herkesi üzen bir konu olduğunun altını çizdi.

Çelik, "Kendi ülkesinde ağır bir şekilde her türlü usulsüzlükten, yolsuzluktan yargılanan birisi, insan öldürerek, katliam gerçekleştirerek ve soykırım siyasetine imza atarak kendi kişisel durumunu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef dünya da bunu izliyor ama eninde sonunda defalarca görüldüğü gibi bu soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak. Bu şebeke, eninde sonunda uluslararası mahkemelerde yargılanacak." diye konuştu.

"Dolayısıyla tabii ki her partinin kendi mevzisinden farklı değerlendirmeleri olabilir ama esas olan, bu silah bırakma ve fesih konusundaki odaktan uzaklaşmamak gerekiyor. Bütün mekanizmaları ona göre düşünmek gerekiyor. Irak tarafındaki bu yöntemin yanı sıra Suriye'de farklı bir yöntem var. Suriye'deki yöntem ise şimdiye kadar şöyle oluştu: Bu yapının kendisini dağıtması, bunun içindeki PKK unsurlarının orayı terk etmesi, geri kalanının da Suriye ordusunun bir parçası olması. Nasıl ki İmralı'dan yapılan açıklamada 'özerklik, federasyon ve diğer konuların herhangi bir şekilde gündemde olmadığı, geride bırakıldığı' ifade ediliyorsa bu, Suriye için de geçerlidir. Burada başından beri Suriye'deki katliam, Esad rejimi tarafından başlatıldığından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ve Suriye'nin Suriyeliler tarafından yönetilmesi ilkesi çerçevesinde egemenliğini savunduğumuzu net bir şekilde ifade etti. Bugün aynı noktadayız ve aynı noktada durduğumuz şekilde bunun Suriye'nin geleceği için ne kadar kıymetli olduğunu çok daha net şekilde görüyoruz."

"O aşamaya gelindiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Başkan Trump'ın, Başkan Zelenskiy'nin ve Başkan Putin'in İstanbul'da buluşma konusunda iradeleri var. Ama her tarafın söylediği daha olgunlaşması gereken süreçler var. Şu andaki heyetlerin halledeceği işler var. Belki daha sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde ya da başka düzeyde halledilecek meseleler var. Yani siyasi, savaşla ilgili ve barışın nasıl tesis edileceğiyle ilgili konular var. O aşamaya geldikten sonra liderler aşamasına geçilecektir. İstanbul'daki toplantıdan bir gün önce çok ağır bir saldırı oldu. Ama ona rağmen İstanbul'daki masa yıkılmadı, İstanbul'daki masa ortadan kalkmadı. Yine esir değişimiyle ilgili kararlar alındı, başka konularda kararlar alındı. Tabii ki barışın bugün yarın temin edilmesi konusunda bir noktada değiliz ama o noktaya doğru adım adım gittiğimiz bir iradeye işaret ediyor İstanbul masası."

Çelik, "Yeni anayasanın yapılması gelecek nesillere bir borçtur. Yeni Türkiye'nin bir bakıma nüfus kimliği olması bakımından, nüfus cüzdanı olması bakımından... Bunu söyleyince konuyu bambaşka yerlere çekiyorlar. Çeşitli müzakereler, pazarlıklardan falan bahsediyorlar. Onlara karşı net prensibi söyleyeyim, her ne olursa olsun bizim buradaki ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Yeni anayasayı bu çerçevede yapacağız. Bu çerçevenin dışında çıkan bir arayışımız kesinlikle söz konusu değil." dedi.

"Her kesimin görüşü alınacak"

"Sivil bir anayasanın olması, vatandaşın onayıyla vatandaşın iradesiyle gerçekleşmiş bir anayasanın ortaya çıkması demektir. Her türlü siyasi karar ve onaya arkasından vatandaşın referandumla da onay verdiği bir çerçevedir. Bu çerçevede her kesimin görüşü alınacak. Bu konuda büyük bir müktesebata sahibiz. Geçmiş dönemde de Meclis'te komisyon varken her seferinde biz ödevlerimizi zamanında yetiştirdik. O zaman maalesef CHP yetiştirmedi. Şimdi de hiç kimsenin 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı parlamenter sistem istiyoruz' diye anayasadan kaçması doğru bir şey değil."