Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
40 yıllık mücadele sona erdi: PKK terörünün bilançosu

40 yıllık mücadele sona erdi: PKK terörünün bilançosu

Şefika Nur Çiftçi
14:5212/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

PKK’lı teröristlerin, 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, Onbaşı Süleyman Aydın’ın şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı saldırının üzerinden 40 yıl geçti. 40 yılda binlerce askerimiz, polisimiz, korucumuz ve vatandaşımız şehit oldu, on binlercesi yaralandı. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere yurt içinde ve sınır dışında güvenlik güçlerimizin yürüttüğü amansız mücadele sayesinde, gerçekleştirilen operasyonlar sonucu terör örgütü PKK ise bitme noktasına geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik son aşama tamamlandı. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu.

#Terör örgütü PKK
#PKK
#Terör örgütü
#Terör örgütü PKK kendini feshetti
#Feshetti
#PKK silah bıraktı
#Silah bırakma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?