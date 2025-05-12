PKK’lı teröristlerin, 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, Onbaşı Süleyman Aydın’ın şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı saldırının üzerinden 40 yıl geçti. 40 yılda binlerce askerimiz, polisimiz, korucumuz ve vatandaşımız şehit oldu, on binlercesi yaralandı. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere yurt içinde ve sınır dışında güvenlik güçlerimizin yürüttüğü amansız mücadele sayesinde, gerçekleştirilen operasyonlar sonucu terör örgütü PKK ise bitme noktasına geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik son aşama tamamlandı. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu.

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