Diplomatik kaynaklar PKK/YPG elebaşıyla görüşme iddiasını yalanladı

Ferhad Abdi Şahin
Diplomatik kaynaklar, Al-Monitor haber sitesinde yayımlanan Türkiye'nin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarını yalanladı.
Diplomatik kaynakların yaptığı açıklamada, Al-Monitor haber sitesindeki bir haberde geçen Türkiye'nin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarına ilişkin,
"Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir.
" ifadesi kullanıldı.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Al-Monitor haberinde Türk yetkililerin, Şahin ile doğrudan görüşme için teklifte bulunduğu iddia edilirken, Şahin de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk yetkililerle doğrudan temas ve kanallarının olduğunu öne sürmüştü.
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