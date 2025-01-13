SDG eğer samimiyse feshedildiğini açıklamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi’nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı. Bakan Fidan, Arap ülkeleriyle yapılan toplantıda, bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğu taşıdıklarını söyledi.

SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ TEMEL İLKEMİZ

Suriye’deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğini belirten Fidan, “Suriyeli kardeşimiz Şeybani'nin masada bizimle birlikte olması bir dönüm noktası ve tarihi bir andır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir. Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz. Çabalarımızı daha etkin kılmak için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabiliriz. Önümüzdeki dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörleri belirlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

KAYNAKLARI YAĞMALIYOR

Bakan Fidan, Suriye’de toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasının ana odakları olmaya devam etmesi gerektiğini kaydederek, “Eğer ‘SDG’ merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Terör örgütü Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir” diye konuştu. Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabileceklerini vurgulayan Fidan, “Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Meşruiyet tescillendi

Aralık ayında Ürdün’de yapılan ilk toplantıda Suriye’yi temsilen yetkili yoktu. Diplomatik kaynaklar, dünkü toplantının Suriye Dışişleri Bakanının ilk uluslararası toplantısı olması itibariyle yeni yönetimin meşruiyeti açısından önemli olduğunu belirtti. Yeni yönetim dünkü toplantıda ilk elden diğer ülkelerin kaygılarını duydu. Batılı ülkelerin de Suriye’ye doğrudan cevap verme imkanı bulduğuna dikkat çekildi.

ÖNCELİK KALKINMA

Bu tür bir bölgesel ve küresel angajman, vekalet savaşlarını engelleme konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Kaynaklar, Suriye’nin önceliğinin kalkınma olması konusunda uzlaşma olduğunu belirtti. Türkiye, toplantıda bölge ülkesi olarak bölgesel sahiplenme rolüyle sahanın durumu, önemi ve ihtiyaçlarını uluslararası kamuoyunun dikkatine getirdi. Suriye’nin yeniden yapılanması, imarı ve insani yardımlar konusunda uluslararası alandaki hareketliliğin sağlanmasında Türkiye’nin öncü rol oynuyor. Kaynaklar, Türkiye’nin üstlenmeye hazır olduğu rol bakımından hassasiyetleri konusunda tüm aktörlere bilgilendirme yapıldığını da belirtti

İkili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan Riyad temasları çerçevesinde Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile ikili görüşmeler yaptı. Fidan ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda Suriye'deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki durumu görüştü.







