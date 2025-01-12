Bakan Fidan Riyad'daki Suriye zirvesinde resti çekti: Eğer samimiyse...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan 'Suriye' toplantısında, "Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabileceklerini belirten Bakan Fidan ayrıca terör örgütü SDG'ye çağrı yaptı, "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır" diye konuştu.
Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğun taşındığını vurgulayan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin, tüm çabalarını üzerine inşa ettikleri temel ilkeler olmaya devam ettiğinin altını çizdi.
Çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden Fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.
'Feshedildiğini açıklamalı'
- "Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."
Peş peşe ikili temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Bakan Hakan Fidan, daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü.
Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi.