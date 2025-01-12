Geçerken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkarılıyor. Elimde, güzel bir iz bırakmak için yola çıkan ve 52 sayıya ulaşan aylık derginin 42. sayısı var dolayısıyla onu tanıtacağım. Dergâh ebadında bir dergi Geçerken, 50 sayfa. Cafer Tayyar Doymaz yönetimindeki derginin editörü tanıdık bir isim: Emin Gürdamur. Kapakta Hacire Büküm Yılmaz imzalı bir çizim var ve şu söz: Her birimizin elinde kapanmayacak yaraları, dilinde yarım kalmış cümleleri vardı. Arka kapak boş bırakılmış. Sanırım not alacak okurlar düşünülmüş. Kudret Ayşe Yılmaz’ın Temaşa’sıyla başlıyoruz dergiyi okumaya. Bir sunuş yok. Fotoğrafa pek yer verilmemiş ancak çizer kadrosu gayet geniş. Suavi Kemal Yazgıç, Edebiyatın Ramazanı’nı yazmış. Ayaküstü Sorular’ın cevaplayanı M. Fatih Kutlubay. Alev Alatlı’yı yazı konusu eden Veysel Altuntaş, yazar için, “Alatlı, medeniyetimizin üzerinde kurulduğu değerleri gündeme taşımış … bir çerağdır” tespitini yapıyor. Hüseyin Akın, Avucumuzdaki Fidan Beklemeye Gelmez başlıklı bir metin kaleme almış. Hâle Sert’in yazı başlığıysa Gecenin İki Yüzü. Bu sayının söyleşi konuğu Ali Işık. Emin Gürdamur’a konuşan Işık, “Hikâye insanın hayatla daha derin ilişkiler kurmasını sağlıyor” diyor. Bu sayının tek şiiri Bulgar Şair Elisaveta Bagryana imzalı. Çeviri Suzan Yörük’e ait. Türkiye Yazarlar Birliği ödüllü Geçerken’in bu sayısına yaklaşık 30 yazar ve çizer destek sağlamış. Ankara’da çıkan dergiye, gecerkendergi@gmail.com e posta adresinden veya 0312 295 86 61-62 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Dergi Günleri’nde heybeme doldurduğum dergileri tasnif etmiş ve aralık-ocak aylarını bu yayınlara ayırarak onları sırayla tanıtmayı plânlamıştım. Bu haftayı da dahil edersek bir aydır ‘genç dergiler’i yazıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çıkardığı Geçerken de tanıtacağım dergiler arasındaydı. Köşemin misafiri olmadan önce Türkiye Yazarlar Birliği, Geçerken’e ‘dergi’ ödülü verdi. Kuşluk dergisi de ‘özel yayıncılık’ ödülünü aldı. Dergiyi ödülden önce tanıtsam, “Tanıttığım dergi ödül aldı” diyecektim. Şimdi sadece, “Ödüllü dergiyi tanıtıyorum” diyebileceğim. İki dergimizi de ödüller için gönülden tebrik ederim.

Geçerken’den:

“Yazılan öykülerin bazılarının hikâyesi, derdi, meselesi, özü, çekirdeği, artık ne diyeceksek, o yok sanki. Bazı eserlerde dil dikkati oldukça problemli. Eskiden dergiler yeni yazmaya başlayan yazarların yetişme yerleriydi. Âdeta okuldu. Şimdi bu aşama ıskalanıyor. Öyle, genç yazarlara katkı sağlayacak çok dergi de kalmadı. Kalanların da çoğu ocak olmaya talip değil.” Ali Işık

DOĞU EKSPRESİ

“Dünyanın son matbu gazetesi” alt başlığıyla çıkıyor Doğu Ekspresi. Elimdeki son sayı 14 Aralık 2054 tarihli. 2049’da kurulan gazeteyi Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri çıkarıyor. Sorumlu Hayal İşleri Müdürü Cihat Albayrak. Hocayı Hayal Bilgisi dergisinden tanıyoruz. 18 öğrenci ve 8 öğretmenden oluşan bir yazı kurulu var. İki yıldır Albayrak yönetiminde yürüyüşünü sürdüren gramajı yüksek kâğıda basılı on iki sayfalık gazetede ne tür haberler yer bulmuş bakalım. İlk sayfada dört haber mevcut. İlkinin başlığı şöyle: Filistin Çelik Kubbe ile Güvende! Fenerbahçe 40 Yıl Sonra Nihayet Şampiyon! da bir başka haber başlığı. (Eski FB taraftarı olarak çok sevindim buna.) Birkaç ilginç başlıktan daha söz edeyim. Gökyüzü Reklamları Tartışma Konusu, Uşkun İhracatına Yasak!, Son Buz Dağını Soğutma Çabaları Sonuçsuz Kaldı!, Arka Sokaklar Dizisinden Tepki Çeken Mars Sahnesi ve Hac Bu Yıl da Ücretsiz gazetenin haber başlıklarından bazıları. Erçişli öğrencilerin bin bir emekle yayıma hazırladığı Doğu Ekspresi sizi bekliyor. Müracaat için Hayal Bilgisi dergisini tavsiye edebilirim. Elinize sağlık Cihat hocam. Sayenizde 2054’te Şahin marka araba ile dirift yapıldığını öğrenebildik ve dünyanın birçok bölgesinde zulüm sürerken tebessüm edebildik. Selâm ile…

Bir başkadır benim memleketim

12. sayısıyla okuruna merhaba diyen Özel Eğitim Çocuk dergisi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılıyor. 64 sayfalık dergiyi Mustafa Otrar yönetiyor. Kapakları Ayşe İnan çizimi süslüyor. Çizimin üzerinde bilindik bir söz: Bir Başkadır Benim Memleketim. Her metinle şiirin yazarı, şairi bir de çizeri var. Bunlardan ikisini ayrı tutmak lâzım. Sevgi İçigen harf harf Memleketim’i çizmiş. Osman Büyükmutlu’ysa Kedi Kıraathanesi’ni hem yazmış hem de resimlemiş. Şebnem Aydın’ın süslediği bir Bestami Yazgan şiiriyle giriş yapıyoruz dergiye. İkinci metnin yazarı da yine aynı çizerin desteğindeki Mustafa Çiftci. Abdullah Harmancı’nın kaleme aldığı metnin başlığı İlginç Bir Koleksiyon. Resimleyen yine aynı imza. Biricik Soru Binbir Cevap’ların ilk konuğu sporcu, eğitmen ve tabiat âşığı Serdar Kılıç. Diğer misafir emekli öğretmen Nardane Kuşçu. İstanbul’un Gözcüleri başlıklı metni Volkan Arslan yazmış, Seda Antlı resimlemiş. Özel Eğitim Çocuk’ta tanıtılan illerimiz sırasıyla, Rize, Sivas, İstanbul, Hakkari, Ordu, Erzurum, Osmaniye, Kocaeli, Konya, Kastamonu, Malatya, Ankara, Kars ve Muğla. Bu sayısında ‘memleket’e odaklanan derginin son sayfası memleketle ilgili sözlere ayrılmış. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ve aileleri için çıkarılan dergiye, oer@meb.gov.tr e posta adresinden veya 0312 431 30 27-29 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Düne geri dön, özüne…

‘Gardaş’ Azerbaycan’da yayımlanan Füyuzat’la, Dergi Günleri’nde karşılaştım. Taksim’de dergilere ayrılan mekânda Millî Irsî Medenî Tarihî Araştırmalar Fondu’nun yayını olan derginin mesul redaktörü Samir Ramizoğlu begle tanıştım. Orada ayaküstü sohbet ettik. Dergilerden konuştuk. Ramizoğlu, Füyuzat’ı anlattı. Çıkardıkları dergilerden ikram etti. Samimi ve cana yakın bir muhabbetti. Selâm olsun! 12 kişilik redaksiyon heyeti bulunan derginin baş redaktörü Mübariz Yunus. Füyuzat’ın yurt dışı abone bedeli yaklaşık 700 TL. Şöyle diyor Yunus takdim yazısında: Korumak da korunmak da milli namustur. Yanlıştan, ayrıdan, rüşvetten, hayasızlıktan, iftiradan, fitneden korunmak. Yunus’un bir de şiiri var bu sayıda. Başlığı, Ruhların Sevindiği Güne Vurgunum. Füyuzat’ta edebi bir yayında ne varsa o var. Şiir, hikâye, analiz, makale, portre vs. İlk yazı Mahir Garibov’un Ahmet Bey Ağaoğlu’nun Zengezur Hakikatleri. Taşlar başlıklı son metindeyse Ferid imzası var. Kapağa alınan sözle bağlayayım: Düne geri dön, özüne… Edebi, fennî, siyasi, içtimai, müsevver haftalık Türkçe mecmuayi İslamiyye dergisine, info@fuyuzat.az e posta adresinden veya (+994 12) 4332297-(+994 50) 7223334 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.











