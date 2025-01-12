Riyad’da Suriye zirvesi

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim geçiş sürecine hazırlanıyor. Suudi Arabistan bugün bu çerçevede önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Başkent Riyad’da düzenlenecek Suriye konulu zirveye Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’ın dışişleri bakanları katılacak. Ürdün’de yapılan ilk toplantıda Suriye resmi olarak temsil edilmezken bu toplantıya Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’nin katılması bekleniyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya dışişleri bakanları, ABD ve İtalya ise dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde temsil edilecek. Zirvede AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri, KİK Genel Sekreteri ve BM Suriye Özel Temsilcisi de yer alacak. Toplantıda, Suriye’de yeni bir siyasi ve ekonomik düzenin temellerinin atılmasına yönelik uluslararası iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Zirvede, Suriye’de istikrarın sağlanmasının ardından atılacak olan adımlar da masaya yatırılacak.

MUAFİYETLER GENİŞLETİLMELİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvede Suriye’deki mevcut durumdan istifade etmeye çalışabilecek terör örgütüne karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağını yineleyecek. Suriye’nin yeniden imarı yolunda sistematik ve tutarlı adımlar atılmasının önemine dikkat çekecek olan Fidan, Suriye’ye yönelik yaptırımlara gelen muafiyetlerin kritik sektörleri de içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini iletecek.

El-Hayye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusundaki diplomatik temaslarına devam ediyor. Fidan, bu çerçevede Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda görüşerek Gazze’de ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.







