Muhatabımız ABD arkasına takılan ülkeler değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da, ulusal ve uluslararası basın temsilcilerinin katıldığı yıllık değerlendirme toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mesajında 2024 yılını özel kılan gelişmenin, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ve yerine halkın desteklediği yeni bir yönetimin geçmesi olduğunu belirtti. Türkiye’nin donmuş ve sıcak çatışmaların tam ortasında olduğunu belirten Fidan, Türk diplomasisinin çok katmanlı diplomatik hamlelerle devam ettiğini ve bir müddet daha güvenlik katmanının önceliğinin süreceğinin altını çizdi. 2011’den bugüne izlenen Suriye politikasıyla “Hakkın, adaletin ve insanlığı” savunduk diyen Fidan, “stratejik bir sabırla” ve “Haklının acelesi yoktur” düsturuyla hareket edildiğini belirtti.





SURİYE’DE HİKAYEMİZ YENİ BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanı Fidan, “Suriye’de hikayemiz yeni başlıyor” vurgusunu yaptığı 2024 değerlendirmesinde yeni bir yönetime sahip Suriye’de “İstikrarın sağlanması, imar süreci ve kalkınma” olarak üç önceliğin bulunduğunu belirtti. Suriye'deki yeni düzende artık hiç kimsenin 'ama'lı, 'fakat'lı ifadeler kullanma lüksü yoktur" diyen Fidan, bölgenin artık savaşlardan ve çatışmalardan yorulmuş durumda olduğunu belirterek, "Kalıcı barış, dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Zamanın ruhu dayanışmayı, kalkınmayı, bölge kaynaklarını iyi kullanmayı ve iş birliğini artık zorunlu kılmakta" ifadelerini kullandı.





MUHATABIMIZ ABD

Fırat’ın doğusundaki terör yapılanması PKK/YPG’ye ilişkin başta ABD olmak üzere Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden DEAŞ terör örgütü tehdidi bahanesi öne sürülerek yapılan açıklamalara net bir şekilde tepki gösteren Hakan Fidan, “Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bu konudaki muhatabımız ABD'dir. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil.” mesajını verdi.





BÖYLE BİR DÜNYA YOK

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa’dan PKK/YPG terör örgütüne destek minvalindeki çıkışlara da tepki göstererek “Fransa’nın DEAŞ terör örgütü mensubu vatandaşlarını alıp yargılaması gerektiğine" dikkati çekti. Fidan “O zaman kendi tutuklularımı alayım, bütün PKK'lıları Fransa'da bir adaya veya Fransa'da herhangi bir il'e koyayım. Orada da başka bir unsuru toplayayım, onları orada getirmeden muhafaza edeyim. Böyle bir dünya olabilir mi? Dünya bunu anlamak zorunda. Sen, kendi DEAŞ tutuklularını kabul etmiyorsun. Onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok” tepkisini gösterdi. "Türkiye bekasına yönelik tehditleri yok etme gücüne, kabiliyetine ve kararlılığına sahiptir" vurgusu yapan Fidan, "Bunu defaatle söyledik. Böyle bir tehditle yaşama şansımız yok.

Ya başkası atacak ya biz atacağız" uyarısında bulundu.





İSRAİL ULUSLARARASI BİR MESELE

"Rusya’nın da Suriye’de Esed rejiminden desteği çekerek çok rasyonel bir karar verdiğini ve daha önce düştüğü hatayı tekrarlamadığını vurgulayan" Fidan, "Moskova’nın muhatabının Şam’daki yeni yönetim" olduğunun altını çizdi. Gazze’de devam eden İsrail’in soykırım politikasına da konuşmasında geniş yer ayıran Fidan, 2024'te İsrail'in, cezasız kalmanın verdiği öz güvenle Filistin'deki mezalimini sona erdirmek bir yana savaşı diğer bölge ülkelerine de taşıdığını gördüklerini ve İsrail’in yayılmacı politikalarının uluslararası bir mesele haline geldiği, tespitini paylaştı.





İSPANYOL MEVKIDAŞIYLA SURIYE’YI GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares'le telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değinildi. İnsani çalışmalar ile ülkenin yeniden imarına yönelik atabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son durum da değerlendirildi.







